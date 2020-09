Union Berlin: Große Bühne für U 19-Talente

Die U 19 des 1. FC Union Berlin aus der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga trägt ihr Erstrundenspiel im DFB-Pokal der Junioren im Stadion der Profis aus. Beim VfB Stuttgart gaben die U-Nationalspieler Jordan Meyer und Jakov Suver ihr Pflichtspiel-Comeback, für RB Leipzig traf U 18-Nationalspieler Mehmet Ibrahimi beim Debüt. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

1. FC Union Berlin: Eine "große Bühne" bekommt die U 19 des 1. FC Union Berlin, die in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga an den Start geht. Die Mannschaft von Trainer André Vilk trägt ihre Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren am Sonntag, 4. Oktober (ab 11 Uhr), gegen den West-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im großen Stadion "An der Alten Försterei" aus, der Spielstätte der Bundesliga-Profis. In der A-Junioren-Bundesliga finden die Heimspiele der "Eisernen" in der Regel auf dem Sportplatz "An der Wuhlheide" statt. Am Sonntag (ab 11 Uhr) ist dort Hannover 96 zu Gast.

RB Leipzig: Der 2:0-Auswärtserfolg in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga beim Aufsteiger VfL Osnabrück hatte für die U 19 von RB Leipzig gleich mehrere erfolgreiche Debüts zu bieten. Der deutsche U 18-Nationalspieler Mehmet Ibrahimi und der niederländische Auswahlspieler Noah Ohio absolvierten nicht nur jeweils ihr erstes Pflichtspiel für die Sachsen. Beide trugen sich bei ihrem ersten Einsatz in der A-Junioren-Bundesliga auch gleich in die Torschützenliste ein. Für Ex-Profi Marco Kurth war es ebenfalls ein Einstand nach Maß als neuer U 19-Trainer. In der zurückliegenden Spielzeit war der 42-Jährige noch für die B-Junioren verantwortlich. Mit der U 19 geht es am Samstag (ab 13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.

FC Schalke 04: Norbert Elgert, langjähriger U 19-Trainer des FC Schalke 04, sieht seine Mannschaft nach dem 1:0-Heimsieg zum Saisonstart gegen den 1. FC Köln, den aktuellen Titelträger in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga, gut aufgestellt. "Wir wissen, dass wir im Laufe der Saison gut werden können", meinte der 63 Jahre alte Fußball-Lehrer. "Aber meine Mannschaft hat mich sehr positiv überrascht, wie gut sie schon jetzt die Dinge umgesetzt hat, die wir uns erarbeitet haben. Wir haben ein sehr starkes Pressing gezeigt, den Ball gut laufen lassen und uns viele Chancen erspielt", lobte Elgert. Dennoch hat der gebürtige Gelsenkirchener auch Steigerungspotenzial ausgemacht. "Am Ende haben wir auf das Ergebnis gespielt, was auch verständlich ist. Dennoch hätte ich mir hier gewünscht, dass meine Mannschaft selbst etwas mehr Fußball gespielt hätte." Am Samstag (ab 11 Uhr) ist der FC Schalke 04 im ersten Auswärtsspiel der Saison beim Wuppertaler SV zu Gast.

Borussia Mönchengladbach: Nach dem 1:0 in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen muss sich Borussia Mönchengladbach nun bis zum nächsten Einsatz in der Meisterschaft gedulden. Da die "Fohlen" am 2. Spieltag spielfrei sind, anschließend die Erstrundenpartie im DFB-Pokal der Junioren beim FC Viktoria Berlin (Samstag, 3. Oktober) stattfindet und danach eine Länderspielpause ansteht, geht es für die Borussia in der Liga erst am Samstag, 17. Oktober (ab 11 Uhr), mit dem Gastspiel beim FC Viktoria Köln weiter. "Es ist natürlich ein guter Start in die Saison, bei einem so starken Gegner zu gewinnen", sagt Gladbachs Trainer Sascha Eickel. "Es war auch wichtig für uns, weil wir jetzt drei Wochen auf das nächste Meisterschaftsspiel warten müssen und so mit einem sehr guten Gefühl in diese Pause gehen." In Leverkusen agierten die Borussen nach einer Roten Karte gegen Bayer-Torhüter Marcel Johnen (56.) lange Zeit in Überzahl. "Wir haben nach dem Platzverweis das Spiel zu langsam gemacht, hatten zu viele Kontakte, die das Tempo verschleppt haben. Das können wir noch verbessern", meint Eickel.

VfB Stuttgart: Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt ist die U 19 des VfB Stuttgart in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga erfolgreich in die neue Saison gestartet. VfB-Trainer Nico Willig rechnet in den nächsten Wochen mit weiteren Leistungssteigerungen. "Im zweiten Durchgang war deutlich zu sehen, dass wir am ersten Spieltag noch nicht im idealen Fitness-Zustand waren", so der 39-Jährige. "Wir haben einige Spieler, die aus schweren Verletzungen zurückkommen, und viele Jungjahrgänge. Die Jungs haben aber eine gute Widerstandsfähigkeit und Mentalität gezeigt, um ohne Gegentor zu bleiben." Mit U 18-Nationalverteidiger Jakov Suver, dem 16-maligen U 17-Nationalspieler Jordan Meyer und Enrique Katsianas-Sanchez gaben drei Spieler gegen Frankfurt ihr Pflichtspiel-Comeback nach längeren Verletzungspausen. Angreifer Katsianas-Sanchez erzielte den Treffer zum 1:0 und bereitete das Tor zum Endstand durch David Hummel vor. Mittelfeldspieler Meyer, der ebenso wie Katsianas-Sanchez seit dem vergangenen Herbst wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen war, trug die Kapitänsbinde.

Eintracht Frankfurt: Abwehrspieler Emir Comor wird in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga nicht mehr das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Der 17 Jahre alte Norweger ist in seine Heimat zurückgekehrt und hat sich dort dem Drittligisten Kvik Halden angeschlossen. Im Juli 2019 war der Innenverteidiger aus der Nachwuchsabteilung des norwegischen Erstligisten Sarpsborg 08 FF nach Frankfurt gewechselt. Für die U 17 der Eintracht absolvierte der fünfmalige U 15-Nationalspieler 14 Partien in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga. Beim Saisonauftakt der U 19 in der Partie beim VfB Stuttgart (0:2) gehörte Comor schon nicht mehr zum Kader.

[mspw]