Jubel nach Elfmeterkrimi: Der 1. FC Union Berlin steht in Runde zwei

Union Berlin gewinnt Pokalkrimi in Gütersloh

Der 1. FC Union Berlin komplettiert die 2. Runde im DFB-Pokal der Frauen. Der Zweitligaaufsteiger setzte sich im Ligaduell 6:4 (2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen beim FSV Gütersloh 2009 durch. Die griechischen Nationalspielerinnen Athanasia Moraitou (56.) und Eleni Markou (84.) konterten zunächst den Gütersloher Führungstreffer von Marie Schröder (45.), ehe Lilly Stojans Treffer (89.) die Gastgeberinnen in die torlose Extraspielzeit rettete. Im Krimi vom Punkt sorgte Katja Orschmann für die Entscheidung.

Die Gastgeberinnen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle, die Berlinerinnen lauerten auf Umschaltmomente. Schröder vergab frei vor Union-Keeperin Cara Bösl bei der ersten Großchance des Spiels noch die Führung (24.), machte es nach einem feinen Sololauf über 70 Meter kurz vor der Halbzeit aber besser.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Union seine Angriffsbemühungen und kam durch einen verwandelten direkten Freistoß von Moraitou zum Ausgleich. In der 78. Minute schnupperten die "Eisernen Ladies" gar am zweiten Treffer, Dina Orschmann scheiterte aber am Pfosten. Wenige Minuten später schlug es dann aber doch hinter Gütersloh-Keeperin Sarah Rolle ein, als Jokerin Markou mit ihrem ersten Ballkontakt zur Berliner Führung einköpfte.

Vorbei war es aber noch nicht im Ohlendorfstadion im Heidewald: Ein weiter Freistoß von Melanie Schuster klatschte ans Lattenkreuz, den Abpraller köpfte Stojan über Bösl hinweg zum 2:2 ins Netz. In der Verlängerung scheuten beide Teams das Risiko, so ging es ins Elfmeterschießen, in dem Bösl zweimal parierte und Katja Orschmann den entscheidenden Strafstoß verwandelte.

[dfb]