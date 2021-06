Ungarn überrascht gegen Frankreich

Weltmeister Frankreich hat den vorzeitigen Einzug ins EM-Achtelfinale verpasst. Die Equipe Tricolore kam am zweiten Spieltag der deutschen Gruppe F trotz einer Vielzahl hochkarätiger Chancen nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Ungarn hinaus. Mit vier Punkten hat das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps vor dem abschließenden Spiel gegen Portugal am Mittwoch (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV) trotzdem alle Chancen aufs Weiterkommen.

Attila Fiola (45.+2) brachte den Außenseiter Ungarn, der am ersten Spieltag gegen Portugal 0:3 verloren hatte, in Führung. Antoine Griezmann (66.) glich für Frankreich aus. Im letzten Gruppenspiel trifft Ungarn am Mittwoch (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) in München auf die deutsche Nationalmannschaft.