Ungarn übernimmt die Tabellenspitze

Ungarn hat auch das Rückspiel in der Nations League gegen England gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rossi gewann in Wolverhampton 4:0 (1:0) bei den Three Lions und übernahm damit die Tabellenspitze in der deutschen Gruppe 3.

Freiburg-Profi Rolland Sallai traf im Molineux Stadium früh gegen den Vize-Europameister, als er den ersten Angriff der Gäste zum 1:0 abschloss (16.). England-Trainer Gareth Southgate hatte im Vergleich zum 0:0 gegen Italien am Samstag gleich neunmal gewechselt, lediglich Torhüter Aaron Ramsdale und Reece James verblieben in der Startelf. Doch auch mit dieser Elf sollte es nicht der erste Sieg im vierten Spiel werden.

Sallai schnürt Doppelpack

In der zweiten Halbzeit schraubten erneut Sallai (70.) und Zsolt Nagy (80.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Englands Innenverteidiger John Stones musste mit Gelb-Rot vom Platz (82.), Daniel Gazdag (89.) sorgte für den 4:0-Endstand.

England bleibt durch die Niederlage mit 2 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Ungarn hingegen schiebt sich durch den zeitgleichen Sieg der deutschen Nationalmannschaft (6 Punkte) gegen Italien (5 Punkte) mit 7 Punkten an die Tabellenspitze.

[sid]