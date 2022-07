Ungarn-Spiel: Vorverkauf startet Donnerstag

Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Nations League geht es für die DFB-Auswahl am 23. September (ab 20.45 Uhr) in Leipzig um die vorläufige Tabellenführung in der Gruppe 3. Mit einem Erfolg gegen den derzeitigen Spitzenreiter aus Ungarn würde sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in eine gute Ausgangslage für den Gruppensieg bringen, der gleichzeitig die Teilnahme am Final Four des Wettbewerbs im Juni 2023 bedeuten würde.

Wer die DFB-Auswahl in Leipzig live erleben will, kann sich ab Donnerstag, 28. Juli, um 10 Uhr sein Ticket für Deutschland gegen Ungarn in der Red-Bull-Arena sichern. Der Vorverkauf für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft beginnt bereits am Dienstag, 26. Juli, um 10 Uhr (jetzt Mitglied werden und für 15 Euro in die Kurve).

Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden. Sitzplatzkarten gibt es in verschiedenen Kategorien zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro). Ermäßigte Tickets können von Jugendlichen ab 15 Jahren, Schülern, Studenten, Rentnern und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent beansprucht werden. Zusätzlich gibt es die sogenannte Kinderkarte. Für diese bezahlen Kinder bis einschließlich 14 Jahren 10 Euro pro Ticket in jeder Sitzplatzkategorie. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft.

Tickets ab 15 Euro für Fan-Club-Mitglieder

Fan-Club-Mitglieder können Tickets ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline unter 00800 14 90 74 54 kaufen.

Tickets für das abschließende Nations-League-Gruppenspiel England gegen Deutschland am 26. September im Londoner Wembley-Stadion sind exklusiv für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft erhältlich. Der Vorverkauf startet ebenfalls am 26. Juli um 10 Uhr im DFB-Ticketportal. Tickets kosten 55,20 Euro.

[dg]