Unbehaun für Atubolu nachnominiert

Torhüter Noah Atubolu (SC Freiburg) muss seine Teilnahme am Lehrgang der deutschen U 21-Nationalmannschaft rund um die anstehenden EM-Qualifikationsspiele verletzungsbedingt absagen. Für ihn wurde Luca Unbehaun (Borussia Dortmund) nachnominiert.

Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo trifft am 3. Juni (ab 18.15 Uhr, live auf Sat.1) in Osnabrück auf Ungarn, am 7. Juni (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) folgt in Lodz das Duell mit Polen. Tickets für die Partie in Osnabrück sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation - Deutschland liegt mit 21 Punkten vor Israel (16) und Polen (15) - und nur noch zwei verbleibenden Qualifikationsspielen reicht der U 21 ein Unentschieden zur direkten Qualifikation als Gruppenerster für die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (9. Juni bis 2. Juli 2023).