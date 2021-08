Umwertung des Pokalspiels: Donnerstag Berufungsverhandlung

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag, 26 August 2021, ab 13.30 Uhr in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main mündlich die Berufung des VfL Wolfsburg gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts vom 16. August 2021. Das Sportgericht hatte dem Einspruch des SC Preußen Münster gegen die Wertung des DFB-Pokalspiels gegen den VfL Wolfsburg (1:3 nach Verlängerung) stattgegen und eine Umwertung des Spiels mit 2:0 zugunsten der Münsteraner vorgenommen. Hintergrund ist ein Wechselfehler des VfL Wolfsburg, der sechs statt der erlaubten fünf Wechsel vollzogen hatte.

Geleitet wird die Verhandlung von Achim Späth, dem Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts.