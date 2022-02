Umfrage: Wie geht es dem Amateurfußball?

Wie geht es dem Amateurfußball tatsächlich? Vor einem Jahr hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dazu eine bundesweite Umfrage durchgeführt und war auf riesige Resonanz gestoßen. Nun wollen wir im Amateurfußball-Barometer nachhaken und erneut deine Meinung dazu.

Hat sich die Situation verändert? Wie haben sich nunmehr zwei Jahre Pandemie auf die Vereinsarbeit und -verbundenheit ausgewirkt? Welche Herausforderungen stellen sich? Und was erwartest du von der neuen DFB-Führung, die am 11. März gewählt wird? Lass es uns in der aktuellen Umfrage wissen!

Die neue Umfrage ist die bisher wichtigste und daher ausführlichste im Barometer. Unterteilt ist sie in drei Blöcke. Teil eins wirft den Blick zurück und orientiert sich zum Teil an den Fragestellungen des Vorjahres, als sich der Amateurfußball noch im Lockdown befand. Welche Spuren hat die Pandemie in deinem Verein hinterlassen? Wie ist die Rückkehr in den Spiel- und Trainingsbetrieb verlaufen? Themenblock zwei wirft den Blick nach vorne: Was sind die wichtigsten Herausforderungen für deinen Verein und den Amateurfußball? Was müssen die Klubs tun? Welche Chancen bieten sich dabei?

Im dritten Teil ist deine Meinung zu den Verbänden gefragt. In welchen Bereichen sind der DFB und seine Landesverbände besonders gefordert? Welche Erwartungen richtest du an die künftige DFB-Spitze? Was sind aus deiner Sicht deren wichtigste Aufgaben?

Die Umfrage läuft bis Mittwoch, 23. Februar, um 12 Uhr. Die Ergebnisse werden noch vor dem DFB-Bundestag vom Deutschen Fußball-Bund und seinen Landesverbänden veröffentlicht.

So funktioniert das Barometer

Und so nimmst Du an der Umfrage teil: Registriere dich hier für das Amateurfußball-Barometer, und schon gehörst du zu unserem Pool an Expert*innen, der regelmäßig zu Themen des Amateurfußballs befragt wird. Diejenigen, die für das Barometer registriert sind, erhalten automatisch eine direkte Benachrichtigung zur neuen Umfrage und können über den Link in der Benachrichtigungsmail oder über ihr Profil an der Befragung teilnehmen.

Der DFB und seine Landesverbände sind mit der Einrichtung des Amateurfußball-Barometers in Zusammenarbeit mit der SLC Management GmbH einer Handlungsempfehlung des Amateurfußball-Kongresses 2019 nachgekommen, auf dem die Amateurvertreter*innen unter anderem den Wunsch nach mehr Kommunikation und Beteiligung geäußert hatten. Rund 13.000 Personen haben sich für das Amateurfußball-Barometer seit dessen Einführung vor knapp vier Monaten registriert.

Alle Ergebnisse der bisher durchgeführten Umfragen sind hier zu finden.

[jb]