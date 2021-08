Umfrage für Trainer*innen: Jetzt teilnehmen!

Wir möchten unseren Bereich "Training & Service" für Amateurtrainer*innen weiter verbessern. Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil und unterstützt uns dabei, die Angebote noch stärker an euren Bedürfnissen auszurichten.

Um Trainer*innen im Amateurfußball bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen, haben wir Euch im Bereich "Training und Service" ein umfangreiches Serviceangebot zusammengestellt – innovativ, mit vielen Praxishilfen und auf jede Zielgruppe individuell zugeschnitten. Wählt aus, welche Alters- und Leistungsklasse Ihr trainiert und es werden nur die für Euch relevanten Inhalte präsentiert. Herzstück des Portals ist Training Online. Mehr als 1000 Trainingseinheiten stehen von den Bambini bis zu den Ü 35-Senioren zur Verfügung. Alle zwei Wochen kommen neue Übungen dazu.

Damit wir noch mehr Inhalte anbieten können, die euch in eurer Tätigkeit als Trainer*innen unterstützen, bitten wir euch um die Teilnahme an unserer Umfrage. Welche Inhalte sind für euch besonders relevant? Bevorzugt ihr beispielsweise komplette Trainingseinheiten oder eher einzelne Übungen, die ihr in eure selbst erstellte Einheit einbauen könnt?

Interessieren euch Informationen zu taktischen Formationen, sensiblen Phasen im Kindes- und Jugendalter oder zur gesunden Ernährung am meisten? Welche Inhalte vermisst ihr aktuell bei "Training und Service"? Um all diese Fragen geht es in unserer großen Trainer*innen-Umfrage. Vielen Dank für eure Teilnahme!