Umfrage: Deine Meinung zum Kinder- und Jugendfußball?

Am 21. und 22. Januar ist DFB-Bundesjugendtag. Eines der zentralen Themen der Veranstaltung: die veränderten Spielformen im Kinderfußball. Vor dem DFB-Bundesjugendtag wollen wir im Amateurfußball-Barometer deine Meinung wissen.

Wie beurteilst du das Engagement des DFB und seiner Landesverbände? Welche Aspekte der neuen Spielformen im Kinderfußball hältst du für besonders wichtig? Was sind die größten Herausforderungen im Nachwuchsbereich in den kommenden Jahren? Und: Welche Maßnahmen könnten den Fußball im Verein für Kinder und Jugendliche noch attraktiver machen?

Jetzt für das Amateurfußball-Barometer registrieren und an der Umfrage teilnehmen!

Die Umfrage läuft bis nächsten Dienstag, 18. Januar, um 12 Uhr. Die Ergebnisse werden noch vor dem DFB-Bundesjugendtag vom Deutschen Fußball-Bund und seinen Landesverbänden veröffentlicht.

So funktioniert das Amateurfußball-Barometer

Wie du bei der Umfrage mitmachen kannst? Registriere dich hier für das Amateurfußball-Barometer, und schon gehörst du zu unserem Pool an Expert*innen, der regelmäßig zu Themen des Amateurfußballs befragt wird. Diejenigen, die für das Barometer registriert sind, erhalten automatisch eine direkte Benachrichtigung zur neuen Umfrage und können über den Link in der Benachrichtigungsmail oder über ihr Profil an der Befragung teilnehmen.

Der DFB und seine Landesverbände sind mit der Einrichtung des Amateurfußball-Barometers in Zusammenarbeit mit der SLC Management GmbH einer Handlungsempfehlung des Amateurfußball-Kongresses 2019 nachgekommen, auf dem die Amateurvertreter*innen unter anderem den Wunsch nach mehr Kommunikation und Beteiligung geäußert hatten. Angesprochen sind vor allem diejenigen, die sich in Fußballvereinen und -abteilungen engagieren - von Vorsitzenden über Schatzmeister*innen bis hin zu Jugendleiter*innen, Trainer*innen, Spieler*innen oder auch Eltern von Nachwuchsspieler*innen.

Mehr als 11.000 Personen haben sich für das Amateurfußball-Barometer seit dessen Einführung im Oktober 2021 registriert. Alle Ergebnisse der bisher durchgeführten Umfragen sind hier zu finden.

