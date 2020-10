Ukraine schlägt Spanien 1:0

Spanien hat in der Nations League im vierten Spiel die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique verlor trotz großer Überlegenheit und zahlreicher Chancen 0:1 (0:0) in der Ukraine und hat in der Gruppe vier nur noch einen Punkt Vorsprung auf Deutschland, das 3:3 gegen die Schweiz spielte. Wiktor Zygankow (76.) traf für die Ukraine, die wie das DFB-Team nun sechs Punkte auf dem Konto hat.

Spanien war von Beginn an deutlich überlegen und hatte zahlreiche gute Möglichkeiten. Doch Rodrigo Moreno (12.), Jungstar Ansu Fati (15.), Sergio Ramos (21.), Sergio Canales (34.) oder Rodrigo Hernandez (64.) scheiterten entweder an Ukraines Torwart Georgij Buschtschan oder zielten am Tor vorbei. Zygankow war dann für die Ukrainer deutlich effizienter und erzielte das Tor des Abends. Das Hinspiel hatte die Furia Roja 4:0 gewonnen.

[sid]