Ukraine erstmals im EM-Viertelfinale

Die Ukraine ist bei der UEFA EURO erstmals ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Nationaltrainer Andrej Schewtschenko gewann sein Viertelfinale gegen Schweden 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und trifft nun am Samstag (ab 21 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in Rom auf den Deutschland-Bezwinger England.

Alexander Sintschenko (27.) und Artem Dowbyk (120.+1) trafen im Hampden Park von Glasgow für die Ukraine. Der Leipziger Emil Forsberg (43.) glich zwischenzeitlich aus.

Die Schweden, die nach der Roten Karte gegen Marcus Danielson ab der 98. Minute in Unterzahl spielten, verpassten ihr erstes EM-Viertelfinale seit 2004.