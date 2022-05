Ukraine-Benefizspiel mit DFB-All-Stars

Die DFB-All-Stars treten im Rahmen einer Benefizveranstaltung für die Menschen in der Ukraine an. Das Spiel gegen eine Auswahl mit HSV-Legenden findet am 28. Mai im Hamburger Volksparkstadion statt. Fußballfans und Familien sind eingeladen, eine Botschaft für Frieden und Solidarität an die Menschen in den Kriegsgebieten zu senden. Und natürlich kräftig zu spenden.

Das Benefizevent ist eine Aktion des HSV, der Initiative #WeAreAllUkrainians sowie der DFB All-Stars, die unter dem Dach der DFB-Stiftung Sepp Herberger organisiert sind. Der Norddeutsche Rundfunk überträgt die Partie von 12 bis 14 Uhr live. Rund um das Spiel wird es weitere Musik- und Entertainment-Highlights geben. Die Veranstaltung wird unterstützt vom Pakt für Solidarität und Zukunft zwischen Kiew und Hamburg. Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Dr. Wladimir Klitschko haben gemeinsam die Schirmherrschaft übernommen.

Von Jansen bis Hrubesch: Viel Prominenz dabei

Mit dabei sein werden neben anderen ehemaligen HSV-Größen wie Marcell Jansen, Piotr Trochowski, Christian Rahn, Thomas Gravesen, Stig Töfting, Harald Spörl, Bastian Reinhardt, Mohamed Zidan frühere Nationalspieler wie Thomas Helmer, Timo Hildebrand, Patrick Owomoyela, Christian Träsch, Patrick Helmes und DFB-Spielerinnen wie Navina Omilade, Conny Pohlers, Miriam Scheib, Jennifer Meier und Ursula Holl. Horst Hrubesch, der sowohl die U 21-Nationalmannschaft, den HSV und die deutsche Frauen-Nationalmannschaft schon trainiert hat, wird als Trainer an der Seitenlinie unterstützen.

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wird die Partie eine Halbzeit lang gemeinsam mit Celina Böhm und Sascha Thielert an den Linien leiten, die andere Hälfte übernimmt der nach Hamburg geflüchtete ukrainische Schiedsrichter Denys Shurman. Christina Rann und Christian Stübinger unterstützen das Spiel als Stadionsprecher. Die Mannschaftsaufstellungen sowie das Rahmenprogramm werden in den kommenden Tagen durch weitere prominente Akteure verstärkt.

"Viele Menschen in Deutschland haben bereits großzügig gespendet, doch der Krieg in der Ukraine lässt nicht nach. Durch die Partnerschaft mit Wladimir Klitschko können wir sicherstellen, dass die Hilfsgelder zur Linderung der schlimmsten Not eingesetzt werden. Wir bitten alle Fans in Hamburg und Umland: Seid beim Spiel dabei und schickt auf diese Weise Hilfe in die Ukraine", betont Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger.

Tickets gibt es unter www.allstarsforukraine.reservix.de. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 5. Zahlreiche Angebote im Rahmenprogramm bieten die Möglichkeit, einen Beitrag zu Hilfsmaßnahmen für die Ukraine, die über #WeAreAllUkrainians koordiniert werden, zu leisten. Über die Spendenplattform benefizspiel.betterplace.org kann auch gespendet werden.

"Ein lautes Zeichen für den Frieden setzen"

"Wir engagieren uns gerne und voller Überzeugung gemeinsam mit der Initiative #WeAreAllUkrainians, die betroffenen Menschen direkt im Kriegsgebiet hilft", sagt Jonas Boldt, Vorstand des Ausrichters und Mit-Initiators HSV: "Wir wollen mit unserem Verein, den DFB All-Stars und der Sportstadt Hamburg ein lautes Zeichen für den Frieden und für die Menschen aus und in der Ukraine setzen."

Wladimir Klitschko meldete sich aus Kiew: "Mit den richtigen Mitspielern im Team hat man große Chancen, zu gewinnen. Die Stadt Hamburg, der HSV, die DFB All-Stars und #WeAreAllUkrainians holen mit diesem Benefizevent für die ganze Familie jetzt die ultimative Verstärkung ins Team: Alle, die ein Zeichen setzen möchten für Frieden und Solidarität. Ich freue mich wirklich sehr über die Hilfe aus meiner alten Wahlheimat. Wir kämpfen in der Ukraine ums Überleben, um eine Zukunft in Freiheit. Danke für eure Spenden, für die Gastfreundschaft und euer Mitgefühl für die Geflüchteten. Bitte helft uns weiter! Danke, Hamburg!"

[dfb]