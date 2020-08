UEFA-Vorgabe: Nations League im September vor leeren Rängen

Im Rahmen einer Videokonferenz mit den Generalsekretären ihrer 55 Mitgliedsverbände hat sich die Europäische Fußball-Union UEFA dafür ausgesprochen, die anstehenden Spiele der UEFA Nations League Anfang September vor leeren Rängen stattfinden zu lassen. Damit sind bei den Partien der deutschen Nationalmannschaft am 3. September (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart gegen Spanien und am 6. September (ab 20.45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz keine Zuschauer*innen zugelassen.

Die UEFA schlug vor, zunächst Testspiele vor einer begrenzten Anzahl von Fans durchzuführen, um mögliche Auswirkungen einer Zuschauerpräsenz auf die Umsetzung der medizinisch-hygienischen Konzepte zu untersuchen. Solch ein Test könnte zum ersten Mal im Rahmen des UEFA-Supercups am 24. September in Budapest stattfinden. Zu diesem Spiel, in dem die Sieger der UEFA Champions League und der UEFA Europa League aufeinandertreffen, soll nach aktuellem Stand eine gewisse Anzahl an Zuschauer*innen zugelassen werden.

"Wir haben gemeinsam mit anderen großen Nationalverbänden darum geworben, unter Beachtung der Vorgaben der lokalen Behörden wieder begrenzt Publikum zu den Spielen der UEFA Nations League zuzulassen", sagt DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius, der für den Deutschen Fußball-Bund an der Videokonferenz teilnahm. "Die UEFA möchte aber den Beschluss des Exekutivkomitees vom 9. Juli, der vorsieht, bis auf Weiteres sämtliche Spiele der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe vor leeren Rängen auszutragen, aufrechterhalten. Diese Entscheidung tragen wir selbstverständlich solidarisch mit. Die Pandemie - und damit verbunden auch die Rechtslage - ist europaweit derart unterschiedlich, dass die UEFA derzeit kein Risiko eingehen möchte. Auch wenn das bedeutet, dass wir selbst die in Baden-Württemberg bei Großveranstaltungen derzeit maximal 500 möglichen Zuschauer*innen zur Partie in Stuttgart gegen Spanien nicht ins Stadion lassen können. Wir hätten uns mit kostenlosen Eintrittskarten gerne bei systemrelevanten Berufsgruppen für ihren wertvollen Einsatz während der Corona-Pandemie bedankt, werden diese Möglichkeit nun aber für die kommenden Spiele prüfen. Denn die schrittweise Zulassung von Publikum ist weiterhin unser großes gemeinsames Ziel, und wir hoffen, dass wir möglicherweise am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei wieder vor Fans spielen können."

