UEFA-Turnier: Zweite Hürde Italien

Zum Auftakt des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal haben sich die deutschen U 16-Juniorinnen den Sieg gegen England im Elfmeterschießen gesichert. Im zweiten Spiel trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp heute (ab 17 Uhr) in Vila Real de Santo Antonio auf Italien und will ihren zweiten Sieg einfahren, ehe am Montag (ab 14 Uhr) der Turnierabschluss gegen die Niederlande ansteht.

"Mit Italien erwartet uns eine sehr bissige Mannschaft, die im ersten Spiel gegen die Niederlande sehr viele Spielanteile hatte", sagt Kromp. "Italien ist ein komplett anderer Gegner mit einer anderen Spielanlage als England. Uns wird sehr viel abverlangt werden."