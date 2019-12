UEFA-Turnier: U 19 startet gegen Portugal

Härtetests für die deutsche U 19-Nationalmannschaft: Beim Vier-Nationen-Turnier in Nordirland ist der Gegner heute (ab 14 Uhr) im Showgrounds in Ballymena Vizeeuropameister Portugal, am Freitag (ab 15 Uhr) im Shamrock Park geht es in Portadown gegen Norwegen und zum Abschluss des UEFA-Wettbewerbs am Montag (ab 20.30 Uhr) im Mourneview Park in Lurgan gegen Gastgeber Nordirland. 23 Spieler hat DFB-Trainer Guido Streichsbier zur Verfügung.

Die Startelf: Ramaj - Asta, Jäkel, Aidonis, Kurt - Eisenhuth, Messeguem - Schönfelder, Samardzic, Batista Meier - Schade.

Die Partie gegen Portugal war ursprünglich für Dienstagnachmittag angesetzt wordem, musste von der UEFA aber kurzfristig auf heute verlegt werden, da es seit Tagen regnet und der Platz deshalb unbespielbar gewesen sei.

"Sinnvolle Simulation der entscheidenden Qualifikationsrunde"

"Für U 19-EM-Gastgeber Nordirland hat das Turnier den Vorteil, dass die Organisationsabläufe schon einmal geprüft werden können in einem kleineren Rahmen, für uns ist es eine sehr sinnvolle Simulation der entscheidenden Qualifikationsrunde", sagt Guido Streichsbier. "Wir treffen bei dem Turnier auf Portugal, Norwegen und Nordirland. Eine solche Leistungsdichte ist auch in der finalen EM-Quali zu erwarten, in der nur der Gruppenerste das EM-Ticket lösen wird. Daher nehmen wir die drei Vergleiche in Nordirland sehr ernst und wollen weiteres Selbstvertrauen für die EM-Qualifikation sammeln."

In der laufenden Saison stehen fürs DFB-Team drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Letztere gab es im abschließenden Spiel der ersten EM-Qualifikationsrunde gegen Schottland, nachdem sich die deutsche U 19 bereits zuvor mit klaren Erfolgen gegen Andorra und Belarus für Runde zwei qualifiziert hatte, die vom 23. bis 30, März 2020 steigt. Zum Saisonauftakt hatte die U 19 mit einer starken Leistung beim Remis gegen Europameister Spanien überzeugt und wenige Tage danach England mit 1:0 besiegt.

[dfb]