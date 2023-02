UEFA-Turnier: Auftakt gegen England

DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp und die deutschen U 16-Juniorinnen haben sich viel für das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal vorgenommen. Die DFB-Auswahl spielt heute (ab 16 Uhr) zum Auftakt in Vila Real de Santo António gegen England, am Freitag (ab 16 Uhr) gegen Italien und am Montag (ab 13 Uhr) gegen die Niederlande. Nach dem Wintertrainingslager in Marbella hat Kromp für den Start ins Länderspieljahr 2023 insgesamt 22 Spielerinnen berufen.

"Nach intensiven Tagen im Wintertrainingslager in Spanien und dem erfolgreichen Test gegen die Frauen des FC Málaga City zum Jahresbeginn freuen wir uns nun darauf, beim UEFA Development Tournament in Portugal auf europäische Topteams unserer Altersklasse zu treffen", sagt Kromp. "Die drei Duelle gegen England, Italien und die Niederlande in weniger als einer Woche werden sicherlich herausfordernd und aufschlussreich zugleich für meine noch sehr jungen Spielerinnen."