UEFA-Seminar zur Trainer-C-Lizenz

Was machen Menschen, wenn sie gemeinsam Neues kennenlernen? Sie reden miteinander, sprechen über ihre Erfahrungen und schauen, was von anderen übernommen werden kann. Genau das haben Trainer und ihre Ausbilder aus ganz Europa getan. Verantwortliche aus zehn verschiedenen Nationalverbänden trafen sich seit Mitte Januar virtuell zu mehreren UEFA-Workshops. Für den DFB waren Tammo Neubauer, Maik Halemeier und Frank Scheffold vom Württembergischen Fußballverband (WFV) dabei.

Im Zentrum der ersten Webinarwoche stand die neustrukturierte Trainer-C-Lizenz. Drei UEFA-Verantwortliche erklärten, was sich ändert und warum. Im zweiten Schritt gingen die Teilnehmer*innen in kleinen Arbeitsgruppen in den Austausch. Konkret: Sie sprachen über die vier zentralen Säulen: Trainer, Spieler, Umfeld und Wettkampf. Tammo Neubauer blickt positiv auf die Workshops zurück: "Die UEFA Share Seminare mit den enthaltenen Workshops sind immer sehr wertvoll, da die Nationalverbände ohne Vorbehalte ihre Ideen und Umsetzungen präsentieren, so dass man voneinander profitieren kann."

Am vergangenen Freitag fand das Abschlussevent statt. Die Trainer*innen stellten die Konzepte ihrer Nationalverbände vor. Für das DFB-Trio hieß das, die eigene Arbeit zu präsentieren und zu erfahren, wie die Kolleg*innen aus Tschechien, Schweden oder England die UEFA-C-Lizenz in ihren Ländern etablieren. Auch Markus Nadler, Leiter der Trainer- Aus-, Fort- und Weiterbildung, sieht die Teilnahme des DFB am UEFA Share Seminar positiv: "Die von der UEFA vorgegebene Neuausrichtung im Rahmen der UEFA Coaching Convention deckt sich sehr gut mit unseren Vorstellungen der künftigen Ausrichtung in der Trainerausbildung. Wir befinden uns auch im internationalen Vergleich genau auf dem richtigen Weg."

[jf]