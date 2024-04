UEFA nominiert Siebert und Zwayer für EURO

Daniel Siebert und Felix Zwayer werden die DFB-Schiedsrichter bei der Europameisterschaft im eigenen Land vertreten. Die UEFA hat die beiden Referees aus Berlin für die EURO 2024 nominiert.

Die Europäische Fußball-Union hat am Dienstag den Schiedsrichter-Kader für die EM vom 14. Juni bis 14. Juli bekanntgegeben. Unter den 18 FIFA-Schiedsrichtern sind auch Daniel Siebert (39) und Felix Zwayer (42). Für Zwayer ist es die erste Endrunde eines internationalen Großturniers, Siebert war bereits bei der EM 2021 und der WM 2022 aktiv.

Fröhlich: "Das ist Gänsehautfeeling"

Die beiden Unparteiischen dürfen sich nicht allein auf die Heim-EM freuen: Neben ihnen sind auch Jan Seidel, Rafael Foltyn, Stefan Lupp und Marco Achmüller als Schiedsrichter-Assistenten sowie Bastian Dankert, Christian Dingert und Marco Fritz als Video-Assistenten berufen worden.

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Herzliche Gratulation allen Nominierten! Wir sind damit bei der EURO 2024 mit zwei Schiedsrichterteams und drei Videoassistenten vertreten. Wir freuen uns über das Vertrauen der UEFA in unsere Schiedsrichter, auch in unsere Arbeit mit den Schiedsrichtern, und wir nehmen das sehr dankbar auf. Alle Nominierten haben hart dafür gearbeitet und sich dieses Highlight in ihrer Karriere redlich verdient. Wow, eine Nominierung für ein großes Turnier, das dann noch im eigenen Land durchgeführt wird – das ist doch Gänsehautfeeling und spornt noch zusätzlich an. Ich wünsche allen, dass sie das Turnier für sich erfolgreich gestalten und sie tolle Erfahrungen und positive Erinnerungen aus dem Wettbewerb mitnehmen."

