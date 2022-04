UEFA nominiert Dr. Riem Hussein für EURO

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Unparteiischen für die Frauen-Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli bekanntgegeben und auch eine deutsche Unparteiische nominiert: Die FIFA-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg gehört zum Aufgebot für das Turnier im Sommer.

FIFA-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein sagt: "Ich bin stolz und glücklich, für dieses großartige Sportereignis, die EURO 2022 in England, nominiert worden zu sein. Ich habe sehr auf dieses Ziel hingearbeitet und freue mich umso mehr, dass ich diesen Erfolg mit Katrin Rafalski als Assistentin und Christian Dingert und Harm Osmers als Video-Assistenten teilen darf."

Neben Hussein wurde auch Schiedsrichter-Assistentin Katrin Rafalski aus Baunatal ins EM-Refereeteam berufen. Zudem sind mit Christian Dingert aus Lebecksmühle und Harm Osmers aus Hannover zwei DFB-Schiedsrichter als Video-Assistenten nominiert.

Fröhlich: "Super und absolut verdient"

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Toll für Riem und auch toll für Katrin, super und absolut verdient. Beide arbeiten sehr gewissenhaft, sind stets optimal vorbereitet und haben eine sehr positive Persönlichkeit, mit einem offenen Umgang und einer angenehmen Art, die dem Fußball guttut."

Für die 41 Jahre alte Dr. Riem Hussein, Schiedsrichterin des Jahres 2012/13, 2015/16, 2019/20 und 2020/21, ist es das dritte Großturnier nach der EURO 2017 sowie der Weltmeisterschaft 2019.

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Die erneute Nominierung von Riem und Katrin zu einem großen Turnier ist der Lohn für jahrelange konstante sowie herausragende Leistungen der beiden im nationalen wie internationalen Bereich. Wir alle sind sehr stolz darauf und drücken dem gesamten Team die Daumen."

Video-Assistenten erstmals bei allen Spielen im Einsatz

Für die Schiedsrichterinnen bei der Frauen-Europameisterschaft in diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Erstmals sind in jedem Spiel zwei Videoassistenten im Einsatz. Bei der EURO 2017 in den Niederlanden wurde noch kein VAR verwendet, bei der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich waren die Video-Assistenten nur im Eröffnungsspiel und ab der K.o.-Phase im Einsatz.

Ergänzt wird das 12-köpfige Team der Hauptschiedsrichterinnen wie schon bei der Europameisterschaft der Männer vor einem Jahr durch eine Kollegin aus Übersee: Die Venezuelanerin Emikar Calderas Barrera wird für das Turnier nach Europa kommen. Dies geschieht im Rahmen einer Kooperation zwischen der UEFA und dem südamerikanischen Dachverband CONMEBOL. Im Gegenzug wird eine noch nicht bekannt gegebene Schiedsrichterin aus Europa mit ihrem Assistentinnenteam Teil des Schiedsrichterinnenaufgebots für die Copa America Femenina in Kolumbien im Juli sein.

[dfb]