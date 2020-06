UEFA mit Anpassung des Spielkalenders

Das UEFA-Exekutivkomitee hat auf seiner am heutigen Mittwoch per Videokonferenz abgehaltenen Sitzung als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie eine Anpassung des internationalen Spielkalenders beschlossen. Die Gruppenphase der UEFA Nations League 2020/2021 wird - wie ursprünglich geplant - in drei Länderspielperioden ausgetragen: Zwei Spieltage finden im September statt, zudem je zwei Spieltage im Oktober und November.

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League Division A werden wie geplant durchgeführt:

gegen Spanien (Donnerstag, 3. September)

in der Schweiz (Sonntag, 6. September)

in der Ukraine (Samstag, 10. Oktober)

gegen die Schweiz (Dienstag, 13. Oktober)

gegen die Ukraine (Freitag, 13. November)

und in Spanien (Montag, 16. November)

Die Playoffs zur UEFA EURO 2020, wo noch vier Startplätze für das Turnier im kommenden Jahr zu vergeben sind, und mögliche Freundschaftsspiele werden an den aktuell vakanten Terminen am 7./8. Oktober und 11./12. November ausgetragen.

"Die Gesundheit aller bleibt weiterhin die oberste Maxime"

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Der DFB und Millionen Fußballfans in Deutschland sehnen die Normalität herbei, und die Rückkehr der Länderspiele ist auf diesem Weg ein wichtiger Schritt. Nach dem erfolgreichen Restart der Bundesligen, der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist der Fahrplan für den Restart unserer Nationalmannschaften ein weiteres positives Signal bei der Bewältigung der aktuellen Situation. Den Herausforderungen, die sich durch diese Strategie ergeben, werden wir mit der nötigen Flexibilität begegnen. Die Gesundheit aller bleibt weiterhin die oberste Maxime."

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, erklärt: "Die UEFA hat mit ihrer Entscheidung ein deutliches und klares Signal gesetzt. Ich freue mich, dass unsere Nationalmannschaften im Herbst auf ihre Spielfelder zurückkehren. Das ist eine schöne Botschaft für unsere weiblichen und männlichen Teams, die lange Zeit keine internationalen Wettbewerbe absolvieren konnten. Unsere Mannschaften können sich weiter einspielen und ihre nächsten Schritte machen. Natürlich werden wir die Entwicklung rund um das Coronavirus weiterhin sorgfältig beobachten und unsere Planungen daran ausrichten. Auch hat der deutsche Fußball zuletzt eine weltweite Pionierrolle eingenommen: Unsere Erkenntnisse aus dem Spielbetrieb in den Profiligen hierzulande teilen wir mit der UEFA und den anderen Nationalverbänden auf verschiedenen Ebenen."

[dfb]