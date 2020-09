UEFA Grassroots Week: Basis im Mittelpunkt

Turniere, Festivals, Aktionstage: Was die UEFA Grassroots Week normalerweise auszeichnet, ist in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie nicht möglich. Trotzdem soll auch 2020 vom 23. bis 30. September in allen 55 UEFA-Nationalverbänden der Fußball an der Basis im Mittelpunkt stehen - diesmal vor allem online. FUSSBALL.DE ist mit einer Themenwoche natürlich dabei.

Die UEFA möchte mit dieser Woche dem Amateurfußball europaweit eine Plattform bieten. DFB.de nutzt die Gelegenheit, um bis zum 30. September nochmals die stillen Helden des Amateurfußballs in den Mittelpunkt zu rücken, ohne die gar nichts geht: die Ehrenamtler.

Jakob Scharf: Jugendleiter seit 43 Jahren

Jakob Scharf spricht über die Bedeutung des Ehrenamts, Persönlichkeitsentwicklung durch Mannschaftssport und teilt Erinnerungen aus einem Leben für den Fußball.

Von der Gründung im Jahre 1975 bis ins Jahr 2020 prägte Hans Jürgen Müller den FSV Merkelbach als Vorsitzender. Hier blickt der Mann mit dem charakteristischen Hut auf bewegte 45 Jahre und die Entwicklung „seines“ FSV zurück.

Spielergenerationen kamen und gingen, nur der Platzwart blieb der gleiche: Helmut Rappel sorgt seit 53 Jahren ehrenamtlich dafür, dass der Rasen der TuS Weitefeld-Langenbach stets in bester Verfassung ist. Im Gespräch lässt er diese Zeit Revue passieren.

Soziales Engagement, Förderung des Jugendfußballs und allen voran der Aufbau einer Frauenmannschaft. Der FSSV Karlsruhe will unter neuer Führung mit aller Kraft den Frauenfußball stärken und hat dabei ambitionierte Ziele.

2011 gewann er die 8. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", heute steht der frühere Junioren-Bundesligaspieler so oft es geht mit seinen Kumpels in der Kreisliga C auf dem Feld. Warum das der perfekte Kontrast zur Glamourwelt des Showbusiness ist, verrät Lombardi im FUSSBALL.DE-Interview.

Krisenzeiten machen bekanntermaßen erfinderisch. Ob Nachbarschaftshilfe, virtuelles Vereinsheim oder Fotowettbewerb – Deutschlands Amateurvereine helfen vielerorts genau dort, wo es am dringendsten benötigt wird. Wir haben einige Geschichten zusammengestellt.

Die UEFA stellt mit der "Grassroots Week" für sieben Tage den Amateurfußball in den Mittelpunkt. FUSSBALL.DE hat mit Robin Gosens, Julian Draxler, Martina Voss-Tecklenburg, Alex Popp, Philipp Lahm, Celia Sasic und Felix Brych über ihre Anfänge an der Basis gesprochen.

Unter dem Hashtag #UEFAGrassroots kannst auch Du persönlich oder Dein Verein über die Sozialen Medien Teil der europaweiten Community an der Fußball-Basis werden. Ob mit Bildern vom Weg zum Training, beim Spiel oder von der guten Seele Deines Vereins. Versehe Deinen Post auf Twitter, Facebook oder Instagram mit #UEFAGrassroots und zeige, dass auch Du Teil der riesigen Fußball-Basis Europas bist.

