UEFA-Euro-2024-Chef: "Deutschland verdient die Note 1"

Die DFB-Generalsekretärin hatte zwei Wünsche für die bevorstehende Europameisterschaft mitgebracht. Am ersten Publikumstag der Frankfurter Buchmesse informierte Heike Ullrich unterstützt durch Martin Kallen im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die EURO 2024. Für die sie sich vor allem wünschte: "Aufbruchsstimmung. So ein großes Turnier ausrichten zu dürfen, das macht etwas mit einem Land. Wir durften es während und nach der WM 2006 erleben."

Wünsche und Träume sind eher nicht so die Sache von Martin Kallen, der seit 2004 im Auftrag der UEFA alle Europameisterschaften organisiert hat. Im Jahr 2010 wurde er zum Operations Director befördert, seit 2015 ist er Geschäftsführer der UEFA Events SA. Der Schweizer plant minutiös jede Facette der Fußball-Europameisterschaften, die "inzwischen Weltereignisse sind", wie er sagt.

Kallen: "Ihr seid die Organisations-Weltmeister"

Erst vor wenigen Tagen hat er das Mobilitätspaket fertig verhandelt. Fans aus 23 Ländern Europas können nun für die Anreise ein stark vergünstigtes Interrail-Ticket erwerben. Im Besitz eines Fußballtickets, kostet die ICE-Strecke 29,90 Euro, auch bei der Fahrt vom Spielort Hamburg nach München. Und den ÖPNV werden Fans ohnehin komplett kostenlos nutzen können. Nicht nur deswegen ist Kallen ziemlich zufrieden mit dem derzeitigen Stand der Vorbereitung. "Deutschland verdient sich wieder einmal die Schulnote 1, ihr seid die Organisations-Weltmeister", sagte er im Saal Europa.

Nächster Meilenstein auf dem Weg zur UEFA-Fußball-Europameisterschaft wird die Gruppenauslosung am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie sein. Deutschland ist als Gastgeber auf Position A1 gesetzt. Mit Spanien, Frankreich, England und Belgien sowie Schottland, Österreich und der Türkei sind sieben weitere Mannschaften bereits qualifiziert. Die Türkei ist auch der nächste Gegner der deutschen Nationalmannschaft, am 18. November im Berliner Olympiastadion. Erstmals wird Julian Nagelsmann vor den eigenen Fans die Nationalmannschaft anführen. Nach dem Abpfiff werden es dann nur noch 209 Tage bis zur Europameisterschaft sein. Lang ist das nicht mehr.

Eröffnungsspiel-Tickets am stärksten nachgefragt

Die 17. Europameisterschaft wird im Sommer 2024 in zehn Stadien ausgetragen, Berlin ist Ort des Finales. Wie schon 2006, wird in München angestoßen, am 14. Juni trifft Deutschland auf einen noch auszulosenden Gegner. Das Eröffnungsspiel sei derzeit am stärksten nachgefragt, informiert Kallen. Eine Million Tickets sind in der aktuellen Phase im Angebot, Kallen rechnet mit mehr als zehn Millionen Anfragen.

"Wir wollen die Europameisterschaft auch nutzen, um unsere rund 25.000 Vereine fit für die Zukunft zu machen", berichtete Heike Ullrich. Über das DFB-Punktespiel können fleißige Vereine, die etwa Schiedsrichter ausbilden, Fair Play fördern oder das Vereinsheim klimafreundlicher gestalten, Punkte sammeln und Preise gewinnen, von Ballnetzen und Minitoren bis zu EM-Tickets.

Ullrichs Wunsch: "Dass Philipp Lahm die Sonne anknipst"

Am 14. Juni 2024 wird es ernst. In den USA war ein Formanstieg erkennbar, die Erwartungen steigen. Dreimal schon konnte der Gastgeber die Europameisterschaft gewinnen, aber Bauchplatscher gab es schon auch. 1988 holte sich in Deutschland die Niederlande den Titel, 1996 crashten wir die Party der Engländer und 2004 ereignete sich der größte Außenseitersieg ever. Griechenland besiegte in Portugal den Gastgeber im Finale. Wer wird Europameister 2024? Kristallkugeln stehen nur noch im Antiquariat und die KI ist gottseidank noch nicht so weit.

Heike Ullrichs zweiter Wunsch? "Dass Philipp Lahm einen Tag vor dem Turnierstart die Sonne anknipst." Ganz am Ende wurde die Schulklasse aus der ersten Reihe dazu eingeladen, Fragen an Heike Ullrich und Martin Kallen zu stellen. Wer nun erwartet hätte, es würde sich alles um Musiala und Sané drehen oder Tipps erfragt werden, wie man Nationalspieler wird, lag falsch. "Was ist ihr Lieblingsbuch und warum?", fragten die Kinder. Soll noch einer sagen, das mit dem Lesen sei out.

[th]