UEFA EURO 2024: Alle Infos zur EM-Auslosung in Hamburg

Der Countdown läuft: Am 2. Dezember werden in der Hamburger Elbphilharmonie die Vorrundengruppen der EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) ausgelost. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu gibt es hier auf DFB.de.

Wann findet die Auslosung statt, und wo wird sie übertragen?

Die Auslosung der Vorrundengruppen der UEFA EURO 2024 wird am Samstag, 2. Dezember (ab 18 Uhr), in der Elbphilharmonie in Hamburg stattfinden und ab 17.45 Uhr live auf RTL, im ZDF und bei MagentaTV übertragen. Zudem ist das Event auch im Stream auf UEFA.com und der offiziellen App zur UEFA EURO 2024 zu verfolgen.

Welche Nationalmannschaften sind in der Lostrommel?

Neben Turniergastgeber Deutschland haben 19 Teams als einer der beiden Bestplatzierten der Qualifikationsgruppen ihren Platz in der Lostrommel bereits sicher. Es handelt sich um Albanien, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Titelverteidiger Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schottland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, die Schweiz, Tschechien, Ungarn und die Türkei. In Gruppe D fällt die letzte Entscheidung in der Qualifikation zwischen Kroatien und Wales. Die letzten drei offenen Plätze im Teilnehmerfeld werden in den Playoffs vergeben, die zwölf weitere Mannschaften abhängig vom Ergebnis der Nations League im März 2024 mit drei Halbfinals und drei Endspielen um die EM-Teilnahme bestreiten werden.

Wer kann sich noch qualifizieren?

In der Qualifikationsgruppe D fällt die Entscheidung zwischen Kroatien und Wales. Vor dem letzten Spieltag haben die Kroaten zwei Punkte Vorsprung und damit im Fernduell alle Trümpfe in der Hand. Das Team, das sich nicht direkt qualifiziert, bekommt noch eine Möglichkeit über die Playoffs. In drei Pfaden werden dort die letzten drei Teilnehmer ausgespielt. In Pfad C stehen die Halbfinalbegegnungen schon fest: Georgien trifft auf Luxemburg und Griechenland spielt gegen Kasachstan. Für Pfad B sind Israel und Bosnien und Herzegowina qualifiziert. Zwei von drei Teams aus der Gruppe Finnland, Ukraine und Island werden ebenfalls in Pfad B spielen, hier entscheidet das Los. Die verbleibende Nation wird in Pfad A um das EM-Ticket kämpfen und dort auf Polen und Estland sowie Kroatien oder Wales treffen.

Wann werden die Playoffs gespielt?

Die Playoffs finden in der Abstellungsperiode im März 2024 statt. Die Halbfinals werden am 21. März gespielt, die Finals finden am 26. März statt.

Wie funktioniert die Auslosung?

Die Mannschaften werden in vier Lostöpfe aufgeteilt, abhängig von den Ergebnissen der Qualifikation. Deutschland ist als Kopf der Gruppe A gesetzt. Die Sieger der drei Playoff-Finals landen in Topf vier. Weitere sechs Töpfe bestimmen die Position in den Gruppen: Die Töpfe B bis F beinhalten dabei jeweils vier Bälle für die Positionen eins bis vier, die nach Ziehung der Mannschaften in die Gruppen zusätzlich ausgelost werden. Topf A beinhaltet nur drei Bälle, da Deutschland an Position eins gesetzt ist.

Wer wird in welchem Topf sein?

Die genaue Zuordnung in die Töpfe steht erst nach den abschließenden Qualifikationsspielen am heutigen Dienstag (21.11.2023) fest. Folgende Teams stehen aber bereits fest:

TOPF 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

TOPF 2: Österreich, Ungarn, Dänemark, Albanien

TOPF 3: Schottland, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Niederlande

TOPF 4: Serbien, drei Play-off-Gewinner

Rumänien und die Schweiz kämpfen noch um den Gruppensieg in der Gruppe I. Die erstplatzierte Nation wird in Topf 2 stehen, der Gruppenzweite rutscht in Topf vier. Die Türkei ist entweder in Topf zwei oder drei, Titelverteidiger Italien wird in Topf drei oder vier liegen.

Wie läuft das Finalturnier ab?

Das Format ist dasselbe wie bei der EURO 2020. Die beiden Gruppenersten der sechs Vorrundengruppen und die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Danach werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale ebenfalls im K.o.-System ausgespielt. Das Endspiel am 14. Juli 2024 steigt im Olympiastadion Berlin.

[dfb]