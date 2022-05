UEFA-Delegation um Präsident Ceferin besucht DFB-Campus

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich haben heute eine hochrangige UEFA-Delegation um Präsident Aleksander Ceferin im neuen DFB-Campus empfangen. Neben Ceferin besuchten unter anderen UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis und der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti die DFB-Zentrale an der Kennedyallee in Frankfurt.

Im DFB-Campus arbeiten die bislang räumlich getrennten Abteilungen der DFB-Verwaltung und der Akademie nun unter einem gemeinsamen Dach zusammen. In der bisherigen DFB-Zentrale im Frankfurter Stadtwald, in der der Verband seit 1974 seinen Sitz hatte, wird dagegen die nächste Europameisterschaft vorbereitet, schließlich findet die UEFA EURO 2024 in Deutschland statt. Die EURO 2024 GmbH, ein Joint Venture des DFB und der UEFA um Turnierdirektor Philipp Lahm, hat mittlerweile die Räumlichkeiten in der Otto-Fleck-Schneise bezogen.

Nach dem Austausch am Donnerstagnachmittag, an dem auch Dr. Holger Blask, Geschäftsführer und Sprecher Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG, teilnahm, besuchen alle gemeinsam am Abend das Halbfinalrückspiel der UEFA Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United.

