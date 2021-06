Überzeugende Waliser auf Achtelfinalkurs

Wales nimmt bei der EURO 2020 Kurs auf das Achtelfinale. Der Halbfinalist der vergangenen EM gewann gegen die Türkei in Baku mit 2:0 (1:0) und blieb somit auch nach dem Remis gegen die Schweiz zum Auftakt auch im zweiten Spiel in Gruppe A ungeschlagen. Nach zwei Niederlagen ohne eigenes Tor ist für die Türkei maximal noch der dritte Platz in der Gruppe zu erreichen.

Aaron Ramsey (42.) stellte schon kurz vor der Pause die Weichen für den Sieg der Waliser, die nun zum Finale in der Gruppe gegen Italien am Sonntag (ab 18 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) nach Rom reisen. Der Waliser Topstar Gareth Bale hätte sogar frühzeitig alles klar machen können, schoss aber einen Foulelfmeter über das türkische Tor (61.). Dies erledigte dann Connor Roberts erst in der Nachspielzeit (90.+5).

[sid/bt]