Überraschungsanruf gewinnen: "You better pick up!"

Die Heldinnen deiner Freundinnen heißen Oberdorf, Magull und Däbritz? Deine Schwester, oder dein Bruder, bewundert die Freistöße von Dzsenifer Marozsán? Deine Coaches würden gerne mal mit Martina Voss-Tecklenburg über taktische Feinheiten fachsimpeln? Dann bekommt ihr jetzt die Gelegenheit ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Wenn du jemanden kennst, der schon immer einmal mit seinen Idolen der Frauen-Nationalmannschaft sprechen wollte, bietet dir das Team unter dem Motto: "You better pick up!" jetzt die Möglichkeit. Die Frauen-Nationalmannschaft überrascht mit deiner Hilfe deine Lieben mit einem Videoanruf. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Fülle dieses Formular aus und mit ein bisschen Glück kontaktieren wir euch in den kommenden Tagen und planen gemeinsam den Überraschungsanruf. [fb]