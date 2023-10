Über 20 Millionen Ticketanträge: Enormes Interesse an der EURO 2024

Über 20 Millionen Ticketanträge für Spiele der UEFA EURO 2024 von Fans auf der ganzen Welt zeugen vom enormen Interesse, bei der vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindenden Endrunde in Deutschland dabei sein zu wollen.

In der Bewerbungsphase, die am 26. Oktober endete, standen über 1,2 Mio. Tickets zur Verfügung. Das einfache und transparente Antragsverfahren sowie die Verfügbarkeit von Tickets ab EUR 30 haben zu einem enormen Erfolg bei den Fans weltweit geführt, nächstes Jahr bei der Europameisterschaft im Herzen Europas dabei sein zu wollen – ganz nach dem Motto "United by Football. Vereint im Herzen Europas".

Größte Nachfrage nach Eröffnungsspiel und Finale

Insgesamt sind in der vom 3. bis 26. Oktober 2023 laufenden ersten Bewerbungsperiode über 20 Mio. Ticketanträge aus 206 Ländern eingegangen, davon 7,8 Mio. in den ersten 24 Stunden.

Fans aus dem Ausrichterland Deutschland sind besonders interessiert an der Endrunde im eigenen Land: 65 % der Ticketanträge stammen aus Deutschland, gefolgt von England, Frankreich, Spanien und Österreich.

Fans außerhalb Deutschlands zeigten Interesse an verschiedenen Austragungsstädten und bewarben sich im Durchschnitt für Tickets in drei verschiedenen Spielorten.

Außerhalb Europas gehörten die USA, Kanada, Australien, China und Mexiko mit über 525 000 Ticketanträgen zu den Top-5-Nationen.

Das Finale, das Eröffnungsspiel mit Ausrichter Deutschland und die beiden anderen Gruppenspiele unter deutscher Beteiligung zogen das meiste Interesse der 51 Partien auf sich.

Für das Endspiel am 14. Juli 2024 im Olympiastadion Berlin sind 2 295 665 Ticketanträge eingegangen – 33 Mal so viel wie die Kapazität des Stadions.

Für das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in der Fußball Arena München wurden 1 408 000 Ticketanträge gezählt – rund 21 Mal so viel wie die Kapazität des Stadions.

Im Schnitt hat sich jeder Fan für 13 Tickets beworben.

Martin Kallen, CEO der UEFA Events SA, sagte: "Die Vorfreude auf die UEFA EURO 2024 in Deutschland steigt jeden Tag. Unser einfaches und faires Ticketverfahren kombiniert mit bezahlbaren Preisen gibt uns die Möglichkeit, den Fans erneut unvergessliche Momente und besondere Begegnungen zu bieten. Die hohe Zahl an Ticketanträgen zeugt von der anhaltenden Attraktivität der EM-Endrunde und dem Interesse der Fans auf der ganzen Welt."

Erfolgreiche Fans werden bis 14. November informiert

Die Tickets für alle 51 Partien werden Anfang November im Rahmen eines Losverfahrens unter allen Bewerber/-innen zugeteilt. Erfolgreiche Antragsteller/-innen werden bis 14. November informiert und aufgefordert, ihren Auftrag zu bestätigen sowie die Bezahlung vorzunehmen, um sich die Tickets zu sichern und Teil der UEFA EURO 2024 zu werden. Die Zahlung erfolgt über Alipay+ oder eine Kredit- bzw. Debitkarte (VISA oder MasterCard) innerhalb der in der E-Mail an die erfolgreichen Antragsteller/-innen genannten Zahlungsfrist.

Tickets, die nicht bis zur genannten Zahlungsfrist bezahlt werden, gehen zurück in den Verkauf. Fans, die in der ersten Bewerbungsphase leer ausgegangen sind, werden als erstes über die Gelegenheit informiert, Tickets gemäß ihrem Rangplatz im Losverfahren zu erwerben.

Nächste Bewerbungsphase für Fans der teilnehmenden Mannschaften

Die nächste Gelegenheit, sich für Tickets zu bewerben, ist nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember 2023. Zu diesem Zeitpunkt werden 1 Mio. Tickets für die Fans der bisher qualifizierten 21 Nationalverbände sowie auf dem offiziellen UEFA-Ticketportal (EURO2024.com/tickets) zur Verfügung gestellt. Für diese Tickets müssen die Fans bestimmte Kriterien erfüllen, die von den jeweiligen Nationalverbänden festgelegt werden. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit auf EURO2024.com/tickets bekanntgegeben.

Für Fans der Nationalmannschaften, die sich über die Playoffs am 21. bzw. 26. März 2024 für die UEFA EURO 2024 qualifizieren, werden Tickets zurückgehalten.

Weiterverkaufsplattform und offizielle Hospitality-Pakete

Auf einer Plattform für den Weiterverkauf von Eintrittskarten unter EURO2024.com/tickets, die ab Frühjahr 2024 verfügbar ist, können Fans ihre Tickets zum Nennwert weiterverkaufen. Über diese offizielle UEFA-Verkaufsstelle können die Fans Tickets auf sichere Art und Weise von anderen Fans erwerben. Die UEFA ruft die Fans dazu auf, nur über die offizielle Plattform Tickets zu beantragen, um das Risiko ungültiger oder gefälschter Tickets auszuschließen und sicherzustellen, dass die Verkäufer den kompletten Verkaufspreis erhalten.

Die 2024 Hospitality Experience AG ist der offizielle Hospitality-Dienstleister der UEFA EURO 2024 und bietet Hospitality-Pakete für alle Stadien an. Es werden verschiedenste Optionen angeboten, darunter eine Lounge mit einer zwanglosen lebhaften Atmosphäre sowie Business-Lounges oder exklusivere Privatsuiten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, nächstes Jahr Teil des Fußballfests im Herzen Europas zu sein.

[uefa]