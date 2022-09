Ü 35-Cup: Essen siegt zum zweiten Mal

In den beiden vergangenen Jahren mussten die DFB-Ü-Cups auf Grund der pandemischen Situation ausfallen - am vergangenen Wochenende war es endlich wieder so weit: In gleich vier Altersklassen wurden auf dem Olympiagelände in Berlin die besten Ü-Teams Deutschlands ermittelt.

Bei den Frauen setzte sich in der Altersklasse Ü 35 Asbach Uralt Essen durch. Die Siegerinnen von 2017 profitierten dabei von der besseren Tordifferenz gegenüber den Kewa Ladies aus Bayern. Den dritten Platz belegten die Nordlichter aus Hamburg.

Ü 50: Hannover 96 siegt souverän

Bei der männlichen Ü 50 ging der Titel an Hannover 96, das sich souverän mit der vollen Punktzahl nach vier Spielen durchsetzte. Der 1. FC Frankfurt/Oder auf Platz zwei und die AH-SG Darmstadt als Dritter landeten auf den weiteren Medaillenrängen.

In der Altersklasse Ü 40 landeten drei Mannschaften mit großen Namen vorne: Die Altstars des 1. FC Nürnberg holten unter großem Jubel ihrer Fans den Titel nach Franken und ließen Bayer Leverkusen und Hertha BSC hinter sich.

Premiere beim Ü 32-Cup

Ersts auf dem Programm stand der DFB-Ü 32-Cup: Hier kam es zu einem echten Endspiel um den Titel zwischen Victoria Hamburg und Hertha BSC. Am Ende setzten sich die Norddeutschen 1:0 durch und verwiesen die Hauptstädter auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Südwest-Vertreter FSG Schmelz/Limbach/Gresaubach.

Dass die Spielerinnen und Spieler noch lange nicht zum alten Eisen gehören, sondern ganz im Gegenteil attraktiven Fußball zu bieten haben, wurde auch bei der diesjährigen Auflage der Ü-Cups deutlich. Davon konnten sich auch die DFB-Vizepräsidentinnen Silke Sinning und Sabine Mammitzsch überzeugen, die gemeinsam mit den anderen Zuschauern zwei Tage lang dramatische Spiele mit spektakulären Szenen sahen und am Ende vier überglücklichen Siegerteams die Meisterschalen überreichten.

