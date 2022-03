U-Teams treffen im März auf starke Gegner

Während es für die deutsche U 19 in Finnland und die U 17-Junioren in Schottland um die EM-Qualifikation geht, stehen für die U 16, U 18 und U 20 im März jeweils zwei Länderspiele an. Eine gute Möglichkeit für die Trainer, neue Spieler zu testen und ihnen die Chance zu bieten, sich auf internationalem Niveau zu präsentieren.

Die U 16-Junioren werden am Samstag, 26. März, sowie Dienstag, 29. März, zwei Spiele gegen Italien bestreiten. Anstoß ist jeweils um 11 Uhr. Die beiden Partien finden in Wetzlar statt. "Ziel ist es, die Entwicklung des UEFA-Turniers vom Februar weiterzuführen und gegen die Spielweise der Italiener mit kreativen Lösungen zum Erfolg zu kommen", sagt Trainer Christan Wück vor der Maßnahme.

Streichsbier honoriert starke Entwicklungen

Die U 18-Junioren absolvieren ab dem 20. März einen Lehrgang in Stuttgart. In dessen Rahmen geht es für das Team von Guido Streichsbier am Donnerstag, 24. März (ab 17 Uhr), im Gazi Stadion gegen Frankreich sowie am Montag, 28. März (ab 18 Uhr), in der Schwieberdinger Felsenberg Arena gegen die Niederlande. "Wir freuen uns, uns mit den Besten messen zu können. Gleichzeitig haben wir die Chance, noch einmal neue Spieler zu sehen. Einige Jungs haben in ihren Vereinen eine starke Entwicklung genommen. Das haben wir mit einer Nominierung honoriert", so Streichsbier.

Für die U 20-Männer geht es nach Italien und England. Am 24. März (ab 17 Uhr) spielen sie zunächst im Stadio Gino e Lillo del Duca in Ascoli Piceno gegen die italienische Auswahl. Anschließend geht die Reise weiter nach Colchester, wo das Team am 29. März (ab 20.30 Uhr) im Weston Homes Community Stadium gegen die U 20-Nationalmannschaft aus England antreten wird. Coach Christian Wörns sagt zum letzten gemeinsamen Lehrgang mit den Spielern der Jahrgänge 2001/2002 und den beiden Spielen: "Das werden sicher sehr attraktive Begegnungen, in denen wir maximal gefordert werden."

Alle Spiele in Deutschland müssen ohne Zuschauer*innen stattfinden. Medienvertreter*innen und die Familien der Spieler erhalten unter Beachtung der Hygieneregeln Zutritt.

[dfb]