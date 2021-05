U-Nationalteams kehren auf den Platz zurück

Viele Monate des Wartens sind endlich vorbei. Nachdem in anderen Sportarten wie beispielsweise Basketball schon wieder Lehrgänge für die Nachwuchs-Nationalkader veranstaltet wurden, kehren nun auch die weiblichen und männlichen U-Nationalmannschaften des DFB für ihre erste Maßnahme 2021 auf das Spielfeld zurück. Den Auftakt macht das Camp für Torhüterinnen, welches vom 16. bis zum 19. Mai in Bitburg mit insgesamt 18 Torhüterinnen aus den Jahrgängen 2007/2008 unter der Leitung der verantwortlichen Torwarttrainerin im Nachwuchsbereich, Silke Rottenberg, stattfindet. DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler und Michael Fuchs, Torwarttrainer der Frauen-Nationalmannschaft, werden das Camp besuchen.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Mich freut es wirklich sehr für unsere Nachwuchsspieler*innen, dass sie bei den anstehenden Maßnahmen endlich wieder gemeinsam auf dem Platz trainieren können. Hinter ihnen liegt eine sehr herausfordernde Zeit. In dieser waren wir stets an ihrer Seite - in Form von Online-Trainingseinheiten, persönlichen Telefonaten und Videositzungen oder durch andere Onlineangebote. Für ihre weitere Entwicklung ist nun jede Minute, die sie zusammen mit unseren Trainer*innen und Expert*innen auf dem Rasen verbringen, Gold wert. Dass eine DFB-Maßnahme nur durch konsequentes Beachten des eigens erstellten Hygienekonzeptes möglich ist, versteht sich von selbst. Wir halten uns strikt daran."

Die Entscheidung, die U-Nationalspieler*innen wieder zusammenzubringen und Lehrgänge in Deutschland durchzuführen, haben die Sportliche Leitung und das Management der Nationalmannschaften in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen des Pandemie-Geschehens nach sorgfältiger Abwägung getroffen. Weitere Grundlage für die physische Zusammenkunft ist die Kaderzugehörigkeit zu den Nachwuchsmannschaften. Um die größtmögliche Sicherheit für alle gewährleisten zu können, hat der DFB das bestehende Hygienekonzept für die Junior*innen-Maßnahmen im Mai und Juni unter anderem in Hinblick auf die Testzyklen und Transporte im Rahmen der Lehrgänge noch einmal verschärft.

Für die einzelnen Nachwuchsmannschaften sieht die Planung wie folgt aus:

Torwartcamp (weiblich): 16. – 19. Mai in Bitburg

Torwartcamp (weiblich): 23. – 26. Mai in Bitburg

U 15-Junioren: 26. Mai – 2. Juni (zweigeteilt) in Grünberg

U 16-Junioren: 23. – 29. Mai in Steinbach

U 17-Junioren: 26. – 31. Mai in Kaiserau

U 18-Junioren: 27. Mai – 2. Juni in Ruit

U 19-Junioren: 27. Mai – 2. Juni in Klosterpforte

U 15-Juniorinnen: 6.– 13. Juni (zweigeteilt) in Bitburg

U 16-Juniorinnen: 6. – 15. Juni in Grünberg

U 17-Juniorinnen: 8. – 13. Juni in Ruit

U 19-Frauen: 7. – 15. Juni (Veranstaltungsort noch offen)

