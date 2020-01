U-Nationalspielerin Anyomi verlängert bei der SGS Essen

U-Nationalspielerin Nicole Anyomi hat ihren Vertrag bei der SGS Essen aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der Kontrakt der 19 Jahre alten Stürmerin wäre nach der Saison im Sommer ausgelaufen.

"Ich freue mich sehr über die Verlängerung von Nicole", sagt SGS-Trainer Markus Högner. " In dieser Saison ist sie in den richtigen Rhythmus gekommen und zeigt, in welche Richtung ihre sportliche Entwicklung gehen wird. Nicole ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Mannschaft und die Zukunft der SGS." Essen rangiert auch dank Anyomis vier Treffern in der ersten Bundesliga-Saisonhälfte auf Platz vier und steht im DFB-Pokal der Frauen im Viertelfinale.

Anyomi spielt seit 2014 bei der SGS und durchlief bislang von der U 15 bis zur U 19 alle Juniorinnenauswahlteams des DFB. Für den U 20-Lehrgangskader von DFB-Trainerin Kathrin Peter im November in Teistungen stand Anyomi auf Abruf bereit.

Benkarth bleibt bis 2022 bei Bayern

Der deutsche Vizemeister Bayern München plant auch in Zukunft mit Nationaltorhüterin Laura Benkarth. Die 27-Jährige hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

"Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre und freue mich sehr darauf", sagt Benkarth. "Mein großes Ziel ist es, Titel mit dem FC Bayern zu gewinnen. Dafür hänge ich mich täglich rein, ich will mich immer weiterentwickeln und so meinen Teil zum Erfolg beitragen."

Die Europameisterin von 2013 und Olympiasiegerin war im Sommer 2018 vom SC Freiburg nach München gewechselt, absolvierte nach einem Kreuzbandriss aber erst 2019 ihr erstes Pflichtspiel für die Bayern.

