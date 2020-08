U-Nationalmannschaften: Hinweise rund um die Heimländerspiele

Die DFB-Junioren kehren zurück auf den Rasen. Im September dürfen viele U-Nationalmannschaften erstmals in diesem Jahr wieder Länderspiele absolvieren. Aufgrund der Corona-Pandemie muss der Spielbetrieb jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit organisiert werden. Der DFB hat darüberhinaus gemäß des UEFA Return to play-Protokolls ein individuelles Hygienekonzept erstellt, um verantwortungsbewusst und sorgfältig mit der Situation umzugehen. Folgende Regeln sind rund um die Nationalmannschaften von der U 20 bis zur U 15 zu beachten:

Grundsätzliches: Aufgrund der Corona-Pandemie müssen alle U-Länderspiele und -Trainingseinheiten im August und September unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Darüber hinaus sind die jeweiligen Heimspielorte in drei Zonen unterteilt, in denen entsprechende Hygienestandards gelten:

Zone 1 – Innenraum/Spielfeld

Zone 2 – Umkleidebereiche

Zone 3 – Tribünenbereich

Die jeweiligen Mannschaftsärzte der entsprechenden U-Nationalmannschaften übernehmen zusätzlich die Funktion des Hygienebeauftragten. Die U-Nationalmannschaften haben insgesamt einen jeweils etwas größeren Kader aufgestellt als gewöhnlich, weil sie dadurch besser auf die Belastungssteuerung und kurzfristige Eventualitäten reagieren können. Der DFB wird über seine Website und Plattformen über die U-Länderspiele berichten. Die Partie der U 20-Nationalmannschaft am 6. September (ab 11 Uhr) gegen Dänemark wird zudem im Livestream auf DFB-TV übertragen.

Medienvertreter*innen: Gemäß Hygieneprotokoll dürfen maximal zehn Journalist*innen - inklusive Fotografen - pro Heimländerspiel zugelassen werden und sich in Zone 3 aufhalten. Die Medien-Akkreditierungsanfragen sind an die DFB-Pressesprecher der U-Nationalmannschaften, Peter Scheffler (peter.scheffler@dfb.de, zuständig für U 17 und U 15) und Ronny Zimmermann (r.zimmermann@dfb.de, zuständig für U 20, U 19, U 18 und U 16), zu richten. Zu einer jeden Medien-Akkreditierungsanfrage gehören Vor- und Nachname, Firma/Medium, Funktion (Journalist, Fotograf etc.), Geburtsdatum sowie E-Mailadresse und Geschlecht. Eine Medien-Akkreditierungsanfrage muss spätestens 48 Stunden vor Anpfiff des jeweiligen U-Länderspiels eingegangen sein.

Vereins- und NLZ-Vertreter*innen: Stellt ein Verein aktuell einen oder mehrere Spieler für eine U-Nationalmannschaft ab, darf maximal eine Person pro Klub das jeweilige U-Heimländerspiel vor Ort von Zone 3 aus verfolgen. Die Anmeldung erfolgt direkt beim DFB-Teammanagement der jeweiligen U-Nationalmannschaft. Die Ansprechpartner*innen sind den Vereinen bekannt.

Externe Scouts/Berater*innen: In der aktuellen Länderspielphase ist es aufgrund der Corona-Pandemie leider noch nicht möglich, auch Scouts und Berater*innen zu den jeweiligen U-Heimländerspielen zuzulassen. Der DFB bittet hierfür um Verständnis.

[dfb]