U 21 zum EM-Trainingslager nach Südtirol

Die Vorbereitung der U 21-Nationalmannschaft auf die K.o.-Phase der U 21-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien (31. Mai bis 6. Juni) findet zwischen dem 23. und 29. Mai in der Gemeinde Natz-Schabs statt. Wie bereits vor der U 21-EM 2019 reisen Trainer Stefan Kuntz und sein Team im Vorfeld des zweiten Teils der diesjährigen EM in die Südtiroler Alpen und bewohnen dort das "Hotel Seehof Nature Retreat". Zwei Tage vor dem EM-Viertelfinale gegen Dänemark am 31. Mai in Székesfehérvár bricht das Team nach Ungarn auf.

U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sagt: "Wir kennen und schätzen das Hotel, die nahegelegenen Trainingsplätze, die Umgebung und vor allem die Menschen, die uns vor Ort in Natz-Schabs unterstützen. Das wird uns in dem kurzen und intensiven Trainingslager zugutekommen. Vor zwei Jahren haben wir hier den Grundstein für ein sehr erfolgreiches Turnier gelegt. Ich hoffe, das gelingt uns auch dieses Jahr. "

"Gastfreundschaft und gute Rahmenbedingungen"

Dr. Alexander Überbacher, Bürgermeister der Gemeinde Natz-Schabs, sagt: "Wir freuen uns riesig, dass die U 21-Nationalmannschaft mit Trainer Stefan Kuntz das zweite Mal ihr Trainingslager als Vorbereitung auf eine EM in unserer Gemeinde abhält. Das ist ein Zeichen dafür, dass man die Gastfreundschaft und die guten Rahmenbedingungen in Südtirol und insbesondere in Natz sehr schätzt."

Manfred Call, verantwortlich für die Organisation des Trainingslagers, ergänzt: "Es zeugt von sehr großer Wertschätzung, wenn die U 21 in dieser schwierigen Pandemiezeit zum wiederholten Mal ihr Trainingslager in Südtirol aufschlägt. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde Natz-Schabs mit ihrer ausgezeichneten Sportinfrastruktur und der Teamunterkunft im Hotel Seehof Nature Retreat beste Voraussetzungen für eine optimale Vorbereitung bieten wird."

"Die Möglichkeiten optimal nutzen"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Wir freuen uns, vor dem zweiten Teil der Europameisterschaft ein Zeitfenster für ein Trainingslager gefunden zu haben. Die Aufgabe des Trainerteams und der Mannschaft ist es, die Möglichkeiten in Südtirol optimal zu nutzen und sich bestmöglich auf das Viertelfinale gegen Dänemark vorzubereiten. Die Chancen stehen gut, dass wir nach gemeinsamen Trainingstagen an die überzeugenden Leistungen aus der Gruppenphase anknüpfen können."

Die U 21 hatte sich Ende März bei der U 21-EM-Vorrunde für das Viertelfinale qualifiziert. In drei Spielen in Ungarn blieb die DFB-Auswahl gegen die Gastgeber aus Ungarn (3:0), die Niederlande (1:1) und Rumänien (0:0) ungeschlagen. Am 31. Mai kommt es zum Duell mit Dänemark. Anders als noch vor dem ersten Turnierteil haben Kuntz und seine Mannschaft dieses Mal die Möglichkeit, sich auf die Endrunde vorzubereiten.

[jf]