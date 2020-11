U 21 verpasst Erfolg gegen Slowenien

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat einen Sieg bei der Generalprobe für die EM-Qualifikation verpasst. Das Team von Nationaltrainer Stefan Kuntz musste sich gegen Slowenien in Braunschweig mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und geht ohne zusätzliches Erfolgserlebnis in das wichtige Spiel gegen Wales am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX und ran.de) in Gruppe 9.

Debütant Manuel Wintzheimer brachte die deutsche Auswahl kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem an ihn selbst verschuldeten Foulelfmeter in Führung (42.), die Zan Medved unmittelbar nach der Pause ebenfalls per Strafstoß ausglich (46.). Einen weiteren Strafstoß hielt Torwart Finn Dahmen - ebenfalls in seinem ersten Länderspiel - in der Schlussphase (87.).

"Ich habe mir natürlich einen anderen Start erhofft", sagte Dahmen bei ProSieben MAXX, der unmittelbar nach seiner Einwechslung hinter sich greifen musste. "Aber ich habe dann noch einen Elfmeter gehalten. Daher kann ich mit meinem Einstand insgesamt gut leben."

Wenig Torchancen trotz Überlegenheit

Der deutsche Nachwuchs war zwar in allen Belangen überlegen, hatte vom Anpfiff weg deutlich mehr Spielanteilte, mehr Ballbesitz und wirkte zudem sehr spielfreudig und ballsicher, tat sich gegen den tief stehenden Co-EM-Gastgeber aber über die gesamte Spieldauer schwer, klare Torchancen zu kreieren. Erst im Laufe des ersten Durchgangs wurde das Kuntz-Team etwas zwingender. Nachdem der slowenische Torwart Igor Vekic nach einem schönen Solo von David Raum den Ball nur nach vorne abprallen ließ, kam Kapitän Arne Maier aus dem Hintergrund mit einem satten Schuss zu der bis dato besten Gelegenheit, scheiterte aber auch am gegnerischen Keeper (26.).

Von Slowenien war in der Offensive kaum etwas zu sehen, lediglich bei einem Abschluss von Aljosa Matko aus knapp 20 Metern hatte der deutsche Torwart Lennart Grill seine Mühe (32.). Zan Zaletel stellte sich beim Eckstoß im Zweikampf mit Wintzheimer ungeschickt an und brachte den Debütanten zu Fall (41.). Den fälligen Strafstoß versenkte der Hamburger flach neben dem - von ihm aus gesehen - rechten Pfosten (42.) zur Führung.

Unglücklicher Ausgleich

In der Halbzeit nahm Kuntz gleich sieben Änderungen vor, darunter die Hereinnahme von den beiden weiteren Debütanten Stephan Kofi Ambrosius und Finn Dahmen. Bei der ersten Aktion nach Wiederanpfiff trat Ambrosius seinem Gegenspieler Zan Medved unglücklich elfmeterreif auf den Fuß (46.), der Gefoulte ließ Dahmen dann keine Chance.

Die DFB-Auswahl blieb spielbestimmend und wechselte in der 64. Minute nun auch noch Torjäger Lukas Nmecha und Mergim Berisha für die Offensive ein, agierte vor dem Tor aber oftmals zu harmlos. Hinten verhinderte Dahmen aber nach einem Konter und einem Kunstschuss von Zan Celar mit den Fingerspitzen sogar einen Rückstand (72.), parierte sogar kurz vor Ende einen fragwürdigen Foulelfmeter ebenfalls gegen Celar.

