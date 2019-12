U 21 trifft sich in Freiburg

Heute kommt die deutsche U 21-Nationalmannschaft in Freiburg zusammen, um sich auf das letzte Länderspiel im Jahr 2019 vorzubereiten: In der EM-Qualifikation trifft die DFB-Auswahl am kommenden Sonntag (ab 16 Uhr, live auf ProSieben) auf Belgien. Dabei wartet eine ganz besondere Kulisse auf die Mannschaft - die Partie im Schwarzwald-Stadion ist mit 14.000 Zuschauern bereits ausverkauft, da die Stehplätze aufgrund einer UEFA-Richtlinie nicht in den freien Verkauf gelangen dürfen.

"Wir freuen uns, dass wir unser Spitzenspiel in Freiburg vor solch einer tollen Kulisse bestreiten können", sagt DFB-Trainer Stefan Kuntz. "Dafür möchten wir uns bei allen Fans bedanken."

Torhüter Lennart Grill reist nach

Torhüter Lennart Grill trifft mit dem 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch im Viertelfinale um den SWFV-Verbandspokal noch auf den FK Pirmasens und wird deshalb erst im Anschluss an diese Partie zur U 21 stoßen. Vor seinem U-Länderspieldebüt steht Ragnar Ache - der Stürmer von Sparta Rotterdam habe "bisher eine starke Saison in der Eredivisie gespielt, weshalb wir ihn gerne besser kennenlernen wollen", so Kuntz.

Unter dem Motto und Hashtag #Herzzeigen unterstützt das DFB-Team seit rund drei Jahren immer wieder karitative und soziale Projekt - so auch in dieser U 21-Woche: Am Freitag besuchen Trainer und Spieler gemeinsam die Caritas Werkstätte für Menschen mit Behinderung des Caritasverbandes Freiburg/Stadt. Zudem absolviert die Mannschaft am Samstag (ab 16 Uhr) ein öffentliches Training im Schwarzwald-Stadion.

