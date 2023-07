U 21 trifft in Saarbrücken auf die Ukraine

Es ist das erste Heimspiel für den neuen U 21-Jahrgang: In Saarbrücken trifft die Mannschaft von Antonio Di Salvo am 8. September um 18.15 Uhr auf die Ukraine. Ein erster Test für die 2002 oder später geborenen Spieler, bevor es am 12. September im ersten EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo um Punkte geht. Tickets für das Spiel in der saarländischen Landeshauptstadt gibt es ab dem 1. August, 10 Uhr, unter tickets.dfb.de.

Cheftrainer Di Salvo sagt zu der Begegnung: "Wir freuen uns sehr darauf, die neue Länderspielsaison mit dem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine zu eröffnen. Bei uns werden viele neue Gesichter dabei sein. Natürlich beobachten wir die Jungs dieses Jahrgangs schon länger, in Saarbrücken haben sie die Chance, sich erstmals im U 21-Trikot zu beweisen und den Fans zu zeigen. Die Ukrainer wiederrum haben zuletzt bei der EM für Furore gesorgt und werden sicher eine gute Mannschaft stellen. Auch deshalb hoffen wir auf große Unterstützung und viele Zuschauer*innen im Ludwigsparkstadion."