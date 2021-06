U 21 trifft in Paderborn auf Israel

Das erste Heimländerspiel der U 21-Nationalmannschaft nach der erfolgreichen EM findet in Paderborn statt. Dies beschloss das DFB-Präsidium am heutigen Mittwoch auf seiner Sitzung in München. Demnach tritt der Europameister am 7. Oktober in der Benteler-Arena (ab 18.15 Uhr, live auf Pro Sieben MAXX) gegen Israel an.

Ob und in welcher Zahl Fans im Stadion zugelassen sein werden, steht noch nicht fest. Vor dem Auftritt gegen Israel spielt die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz zweimal auswärts: Im September geht es gegen San Marino und Lettland.

Zum Spiel in Paderborn sagt Trainer Stefan Kuntz: "Im Finale der U 21-Europameisterschaft haben wir in Ljubljana vor knapp 5000 Zuschauern gespielt. Es herrschte eine super Stimmung, bei uns allen kam richtiges Fußballfeeling auf. Das erhoffen wir uns natürlich auch für das erste Heimländerspiel mit dem neuen Jahrgang. Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Paderborn und die - bis dahin hoffentlich mögliche - Unterstützung der Fans auf den Tribünen."