U 21-Trainer Kuntz nominiert vier Neue

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat den Kader für die EM-Qualifikationsspiele der deutschen U 21-Nationalmannschaft in Moldau am 9. Oktober (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) im Stadion Zimbru in Chisinau und gegen Bosnien-Herzegowina am 13. Oktober (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) im Fürther Sportpark Ronhof I Thomas Sommer bekanntgegeben.

Im 23-köpfigen Aufgebot befinden sich mit Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen), Linton Maina (Hannover 96), Lars Lukas Mai (SV Darmstadt 98) und David Raum (SpVgg Greuther Fürth) vier Neulinge. Dazu kehren Felix Agu (SV Werder Bremen) und Niklas Dorsch (KAA Gent) zurück in den Kader.

Verzichten muss der U 21-Cheftrainer dagegen auf die verletzten Arne Maier (Hertha BSC), Josha Vagnoman (Hamburger SV) und Ismail Jakobs (1. FC Köln) sowie im ersten Spiel auf Amos Pieper (Arminia Bielefeld). Der Innenverteidiger muss eine Rot-Sperre von einem Spiel absitzen, die er durch seine Notbremse im Spiel gegen Belgien erhalten hatte. Auf Luca Kilian, der seit dieser Saison beim FSV Mainz 05 unter Vertrag steht, verzichtet Stefan Kuntz nach Absprache mit dem Spieler und dem Verein.

"Wir benötigen drei Siege, um noch eine EM-Chance zu haben"

"Die Vorgabe für unsere letzten drei Qualifikationsspiele steht fest", sagt Stefan Kuntz. "Nach der zweiten Niederlage gegen Belgien wissen wir, dass wir nun drei Siege benötigen, um noch eine Chance auf die Qualifikation zur EM zu haben. Die Jungs haben mittlerweile die ersten Pflichtspiele in ihren Vereinen hinter sich und bringen eine bessere Matchpraxis mit als noch im September. Deshalb gehen wir unsere Ziele voller Zuversicht an. Dazu haben wir das Belgien-Spiel ausführlich analysiert und sind überzeugt, dass wir aus dieser Erfahrung die richtigen Schlüsse ziehen werden."

Zur Nominierung sagt der DFB-Trainer: "Wir freuen uns, dass Florian Wirtz nun dabei sein wird, nachdem es im September nicht geklappt hat. Auch auf Linton Maina, den wir schon lange auf dem Zettel haben, der aber durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, sind wir gespannt. Bei Luca Kilian haben wir dem Wunsch des Spielers und des Vereins zugestimmt, die komplette Eingewöhnung unter dem neuen Trainer mitzumachen. Außerdem haben wir mit Jonathan Burkardt und Finn Dahmen bereits zwei weitere Mainzer Spieler im Kader."

EM-Gruppenphase im März

Mit drei Siegen und zwei Niederlagen (neun Punkte) belegt die U 21-Nationalmannschaft aktuell den zweiten Platz in ihrer EM-Qualifikationsgruppe neun. Belgien führt die Tabelle nach fünf Spielen mit zehn Punkten an. Am 17. November folgt dann das abschließende Qualifikationsspiel gegen Wales in Braunschweig.

Aufgrund der Corona-Pandemie soll die U 21-Europameisterschaft 2021 in Slowenien und Ungarn nach einem Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees vom 17. Juni 2020 in zwei Phasen absolviert werden. Vom 24. bis 31. März 2021 findet die Vorrunde mit 16 Teams in vier Gruppen statt. Die Erst- und Zweitplatzierten einer jeden Vierergruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde. In dieser werden vom 31. Mai bis 6. Juni 2021 das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale gespielt. Der derzeit laufende Qualifikationswettbewerb wird im September, Oktober und November 2020 zu Ende gespielt.

