U 21-Tickets: Stadtwette zwischen Braunschweig und Magdeburg

Braunschweig gegen Magdeburg - normalerweise ein Duell in der 3. Liga. Nun duellieren sich die beiden Städte auch im Rahmen einer spektakulären Fußball-Wette: Wenn die deutsche U 21-Nationalmannschaft im März ihre ersten beiden Länderspiele des Jahres austrägt, haben die Spielorte Braunschweig und Magdeburg nur ein Ziel: mehr Zuschauer ins Stadion zu locken als der "Konkurrent". Die Gewinnerstadt sichert sich U 21-Cheftrainer Stefan Kuntz für einen karitativen Zweck oder ein exklusives Training.

Am 26. März trifft die DFB-Auswahl zunächst auf Österreich. Fünf Tage später, am 31. März, geht es in Magdeburg im Rahmen der EM-Qualifikation gegen die U 21 aus Wales. Für beide Länderspiele ist nun der Vorverkauf gestartet. Also: Top, die Wette gilt!

Kuntz: "Wir spielen in beiden Partien auf Sieg"

"Wir starten mit unserer jungen Mannschaft in ein entscheidendes Jahr. Trotz der aktuellen Probleme im deutschen Jugendfußball wollen wir uns 2020 für die U 21-EM 2021 qualifizieren und bei Olympia eine gute Rolle spielen. Dabei hoffen wir natürlich wie immer auf die Unterstützung unserer Fans. Wir sind gespannt, wer bei der Stadtwette am Ende die Nase vorn hat", sagt Kuntz. "Wir spielen in beiden Partien auf Sieg. Mit Österreich treffen wir auf einen starken Gegner, der uns schon bei der EM im vergangenen Sommer alles abverlangt hat. Und gegen Wales wollen wir an unsere Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen." Im September gewann die Mannschaft im walisischen Wrexham mit 5:1, Robin Hack erzielte dabei einen Hattrick. Aktuell liegt die U 21 in der Qualifikationsgruppe neun hinter Belgien auf dem zweiten Platz.

Karten für die beiden Partien sind über das DFB-Ticketportal und an den offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich. Der DFB verkauft für beide Partien Sitzplatztickets ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro), Gruppentickets (ab 11 Personen) können für 8 Euro erworben werden. Für das Spiel in Braunschweig gibt es zudem Stehplatzkarten für 5 Euro.

