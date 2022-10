Testet im November in Italien: die U 21-Nationalmannschaft

U 21 testet im November in Italien

Nach den Länderspielen gegen Frankreich und England im September steht für die deutsche U 21-Nationalmannschaft im November das nächste Vorbereitungsspiel für die EM im Sommer 2023 gegen einen ambitionierten Gegener an: In Ancona testet die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo am 19. November (ab 17.30 Uhr) gegen Italien.

"Wir haben im September bereits angefangen, gegen die besten Teams in dieser Altersklasse zu testen. Italien ist dabei ein weiterer Hochkaräter auf unserem Weg zur EURO 2023", sagt Di Salvo.

Ein weiteres Länderspiel in diesem Jahr wird es für die U 21 nicht mehr geben. "Leider hat es nicht funktioniert, im November ein zweites Spiel zu organisieren, da uns der Gegner abgesagt hat. Insofern haben wir uns für ein Highlightspiel mit längerer Vorbereitungszeit entschieden", so Di Salvo.

Italien hat sich ebenso wie Deutschland in der Qualifikation durchgesetzt und trifft in der Vorrunde der EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) auf Norwegen, die Schweiz und Frankreich. Die deutsche U 21 bekommt es bei der EURO mit Israel, der Tschechischen Republik und England zu tun.

[dfb]