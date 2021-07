U 21 spielt zweimal im Süden Deutschlands

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft tritt im November 2021 zu den EM-Qualifikationsspielen in Großaspach und in Ingolstadt an. Das hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf seiner Sitzung am heutigen Freitag entschieden.

Gegner in der WIRmachenDRUCK Arena im württembergischen Großaspach ist am 12. November die U 21 Polens. Vier Tage darauf trifft der aktuelle U 21-Europameister im Ingolstädter Audi Sportpark auf San Marino. ProSieben MAXX überträgt beide Spiele live.

Eine Entscheidung, ob Fans die Partien live im Stadion verfolgen können, steht noch aus. Das gilt auch für das erste EM-Qualifikationsheimspiel gegen Israel, das am 7. Oktober 2021 in Paderborn stattfindet. Zuvor reist die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz zu zwei Auswärtsspielen nach San Marino und Lettland.