U 21 spielt in Braunschweig und Magdeburg

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft bestreitet ihre ersten beiden Länderspiele im Jahr 2020 am 26. März in Braunschweig gegen Österreich und am 31. März in Magdeburg gegen Wales. Dies wurde auf der heutigen Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main beschlossen.

Die Partie gegen Österreich ist ein Testspiel, gegen Wales geht es um Punkte im Rahmen der Qualifikation zur U 21-Europameisterschaft 2021 in Ungarn und Slowenien. Dort rangiert Deutschland derzeit in Gruppe neun mit sechs Punkten aus drei Spielen auf Rang zwei. Tabellenführer ist Belgien mit sieben Punkten aus vier Spielen. Die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die restlichen Gruppenzweiten sind für die Playoffs qualifiziert. Dort werden in vier Paarungen mit Hin- und Rückspielen die letzten vier Teilnehmer für die Endrunde ermittelt.

Kuntz hofft auf viel Fanunterstützung "auf dem Weg zur EM"

In Braunschweig trat die U 21-Nationalmannschaft zuletzt im März 2018 gegen Israel an (3:0). Magdeburg war das letzte Mal im September 2014 Gastgeber eines U 21-Länderspiels, unter Trainer Horst Hrubesch gewann Deutschland mit 8:0 gegen Rumänien.

Trainer Stefan Kuntz sagt: "An Braunschweig haben wir gute Erinnerungen, sowohl was die Stimmung im Stadion angeht als auch an das Ergebnis. Daran möchten wir im März anknüpfen, wenn es zur Wiederauflage des spannenden Gruppenspiels bei der U 21-EM 2019 kommt. Auf Magdeburg und seine Fußballfans freuen wir uns sehr. Hoffentlich kommen viele Menschen ins Stadion und unterstützen uns auf dem Weg zur EM."

[ps]