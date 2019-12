U 21 spielt 1:1 bei Europameister Spanien

In der Neuauflage der EM-Finals von 2017 und 2019 hat sich die deutsche U 21-Nationalmannschaft in einem Testspiel in Cordoba 1:1 (1:1) von Europameister Spanien getrennt. Nach dem Führungstreffer der Gastgeber durch Manu García (10.) sorgte Nico Schlotterbeck vor der Pause (32.) für den Ausgleich.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Schlotterbeck: "Wir hatten am Anfang zu viel Respekt, aber mit der Zeit kamen wir immer besser ins Spiel und haben dann phasenweise dominiert. Mit der Leistung können wir zufrieden sein." DFB-Trainer Stefan Kuntz pflichtete ihm bei: "Nach dem Ausgleich war es ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen einen solchen Gegner nach Rückstand zurückzukommen, ist nicht einfach".

Kuntz musste im Estadio Nuevo Arcangel schon vor dem Anpfiff auf zwei Spieler verzichten. Ridle Baku und Robin Hack, der zuletzt dreimal im EM-Qualifikationsspiel in Wales (5:1) getroffen hatte, mussten angeschlagen passen. Der Start ins Spiel verlief mühsam: Die Spanier schnürten die DFB-Auswahl in der Anfangsphase mit schnellem Passspiel und aggressivem Pressing in der eigenen Hälfte ein. Dani Olmo traf in der achten Minute freistehend den Ball zunächst nicht richtig, desto besser platzierte Garcia das Spielgerät zwei Minuten später. Gegen seinen Flachschuss aus 20 Metern ins kurze Eck war Markus Schubert im deutschen Tor machtlos.

Schlotterbeck sorgt für neues Spiel

Zwar verbuchte Makana Baku (15.) den ersten guten deutschen Abschluss, die Spanier blieben aber spielbestimmend und hätten durch Olmo (18. und 24.) durchaus erhöhen können. Danach kam die deutsche U 21 aber immer besser ins Spiel. Landete ein abgefälschter Fernschuss (31.) von Luca Kilian noch am Außennetz, sorgte Schlotterbeck im Anschluss an die folgende Ecke und schlechtes spanisches Abwehrverhalten per Abstauber für den Ausgleich. Nun verlief die Partie auf Augenhöhe: Janni Serra zielte in der 34. Minute zu hoch, auf der Gegenseite startete Ferran Torres beim Steckpass von Olmo einen Tick zu spät und stand so im Abseits (42.).

Zur zweiten Hälfte rotierte Kuntz kräftig durch: Nur Kapitän Johannes Eggestein, Schlotterbeck und Debütant Josha Vagnoman blieben auf dem Feld. Unter den acht eingewechselten Spieler waren auch die beiden Neulinge Orestis Kiomourtzoglou und Mergim Berisha. Die acht Wechsel spiegelten sich im Auftritt der Mannschaft aber nicht wider, ganz im Gegenteil: Dominant war jetzt die deutsche Elf, die durch Salih Özcan (51.) per Fernschuss das erste Offensivzeichen setzte. Eggestein legte einen Schuss ans Außennetz nach (55.).

Kiomourtzoglou verpasst 2:1 und sieht Gelb-Rot

Spanien meldete sich nach einer Stunde mit einer Dreifachchance zurück (62.) und bekamen in der Folge mehr Zugriff. Die deutschen Offensivbemühungen ließen derweil ein wenig nach. Das Spiel beruhigte sich allgemein und verlagerte sich nun immer mehr ins Mittelfeld. Bis sich Keeper Lennart Grill - ebenfalls zur Pause ins Spiel gekommen - gegen den frei vor ihm auftauchenden Sancet auszeichnen konnte (75.).

Dann blies das deutsche Team zur Schlusoffensive: Zunächst brachte Maxime Awoudja seinen Kopfball nicht aufs Tor (81.), dann scheiterte Kiomourtzoglou (83.) freistehend am glänzend reagierenden spanischen Torhüter Alvaro Fernandez. Nach Gelb-Rot gegen Kiomourtzoglou (90.) verteidigte die U 21 das Remis bis zum Abpfiff.

[dfb]