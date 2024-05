U 21-Nationalspieler Gruda und Reitz trainieren mit EM-Kader

Wenn die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer von diesem Sonntag an im Trainingslager in Thüringen zusammenkommt, um sich auf die Heim-Europameisterschaft vorzubereiten, werden auch zwei deutsche U 21-Nationalspieler dabei sein. Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz 05 und Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach werden bis einschließlich Freitag mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Blankenhain im Weimarer Land trainieren. Dann zieht der vorläufige EM-Kader um in das Team Base Camp für die EURO, den Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt: "Einige unserer Nationalspieler sind noch im DFB-Pokalfinale und im Endspiel in der Champions League im Einsatz und stoßen später zur Mannschaft. Um auch in der ersten Zeit der Vorbereitung optimal trainieren zu können, falls auch mal der eine oder andere angeschlagen ist, möchten wir gern zwei jungen Perspektivspielern die Möglichkeit geben, sich im Kreis der A-Mannschaft zu zeigen. Vielen Dank an meinen Trainerkollegen Antonio Di Salvo für den guten Austausch und die enge Verzahnung mit unserer U 21."

Resttickets für die beiden Länderspiele vor der EM

Die erste Trainingseinheit der Nationalmannschaft am Montag in Jena ist öffentlich, die rund 15.000 kostenfreien Tickets waren in der vergangenen Woche im DFB-Ticketportal innerhalb von zehn Minuten vergriffen. Das Training wird live gestreamt auf den DFB-Kanälen auf YouTube und Twitch.

Am 31. Mai bezieht die Nationalmannschaft ihr Team Base Camp in Herzogenaurach. In den finalen Länderspielen vor Beginn der Heim-EM trifft Deutschland am 3. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg auf die Ukraine und am 7. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Mönchengladbach auf Griechenland. Für beide Spiele gibt es nur noch wenige Resttickets.

Am 14. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) eröffnet Deutschland dann die EURO mit dem Spiel gegen Schottland in München. Es folgen die Gruppenspiele am 19. Juni (ab 18 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) gegen die Schweiz in Frankfurt.

[dfb]