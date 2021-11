U 21: Martel für Krauß nachnominiert

Tom Krauß vom 1. FC Nürnberg kann aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht am Lehrgang der U 21-Nationalmannschaft rund um die beiden Heimspiele gegen Polen und San Marino teilnehmen. Für ihn wurde Eric Martel vom FK Austria Wien nachnominiert, der ursprünglich für die U 20 berufen worden war. Der 19 Jahre alte Martel stößt im Laufe des Tages zum Team von Trainer Antonio Di Salvo.

Die DFB-Auswahl trifft in der EM-Qualifikationsgruppe B am kommenden Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Großaspach auf den Tabellendritten Polen. Am 16. November (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) folgt in Ingolstadt das Duell mit San Marino.