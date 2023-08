U 21-Länderspieltrip nach Saarbrücken gewinnen!

Am 8. September trifft unsere U 21-Nationalmannschaft mit vielen neuen Gesichtern in Saarbrücken auf die Ukraine. Rund um die Partie verlost der Fan Club Nationalmannschaft einen Fan-tastic Moment, der dir und deiner Begleitperson exklusive Einblicke hinter die Kulissen garantiert. Tickets, zwei Übernachtungen sowie die An- und Abreise gehören ebenfalls zum Gewinn.

Am 7. September, einen Tag vor der Partie, dürfen du und eine Begleitung deiner Wahl beim Abschlusstraining im Ludwigsparkstadion dabei sein und der neu formierten U 21-Nationalmannschaft bei der Vorbereitung auf das Spiel zusehen. Die Pressekonferenz in Saarbrücken findet ebenfalls mit euch statt. Zwei Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine sowie die An- und Abreise und Hotelübernachtung in Saarbrücken sind ebenfalls inklusive.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. August 2023. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!