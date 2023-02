U 21-Länderspielreise nach Frankfurt mit Meet & Greet gewinnen!

Am 24. März startet unsere U 21-Nationalmannschaft in Frankfurt gegen Japan ins EM-Jahr. Rund um die Partie verlost der Fan Club Nationalmannschaft eine spannende Reise in die Mainmetropole mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen unserer U 21. Zum diesem Fan-tastic Moment zählen unter anderem ein Meet & Greet mit einem U 21-Nationalspieler, Tickets für das Japan-Spiel sowie Übernachtung und Anfahrt.

Der Fan-tastic Moment startet bereits am 23. März, also einen Tag vor der Partie. Du und eine Begleitung deiner Wahl dürfen in Frankfurt einen Spieler ganz persönlich und exklusiv kennenlernen. Außerdem seid ihr beim Abschlusstraining und der Pressekonferenz dabei. Zwei Tickets für das Länderspiel gegen Japan sowie die Anreise und Hotelübernachtung in Frankfurt sind ebenfalls inklusive.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. März 2023. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

