U 21: Kuntz mit drei Startelf-Änderungen

U 21-Trainer Stefan Kuntz nimmt im Vergleich zum 5:0 in Moldau am vergangenen Freitag drei Änderungen in seiner Startelf gegen Bosnien-Herzegowina vor. Im vorletzten EM-Qualifikationsspiel rücken Ridle Baku, Yannik Keitel und Amos Pieper für Dennis Geiger, Luca Kilian und Felix Passlack in die Elf, die in Fürth um 18.15 Uhr (live auf ProSieben Maxx und ran.de) beginnt.

Die deutsche Aufstellung: Grill - Mai, Handwerker, Pieper, Dorsch, Keitel, Nmecha, Özcan (K), Krüger, Baku, Wirtz.

[dfb]