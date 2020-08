U 21: Keitel für Maina nachnominiert

Gestern traf sich die deutsche U 21-Nationalmannschaft in Frankfurt am Main – das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz bereitet sich hier auf die EM-Qualifikationspartien am 3. September (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Wiesbaden gegen Moldau und am 8. September (ab 16 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Leuven gegen Belgien vor.

Es ist das erste Mal seit rund zehn Monaten, dass die DFB-Auswahl wieder zusammenkommt. Und dabei wird vieles anders sein als bei der letzten Länderspielphase im November 2019: Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Spiele, wie zuletzt in den deutschen Profiligen und den internationalen Klubwettbewerben, ohne Zuschauer statt. Zudem gelten für Mannschaft und Funktionsteam spezielle Bedingungen: Vor und während des gemeinsamen Aufenthalts werden mehrere Corona-Testungen durchgeführt, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Sechs neue Spieler im Kader

Termine wie ein für Fans öffentliches Training oder eine besondere HERZZEIGEN-Aktion, die bei der U 21 normalerweise auf dem Programm stehen, können in der aktuellen Situation leider nicht durchgeführt werden – denn der Infektionsschutz steht über allem.

Auch sportlich hat sich im Team von Stefan Kuntz einiges verändert: Mit Ismail Jakobs (1. FC Köln), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) und Dominik Kother (Karlsruher SC) befinden sich fünf neue Gesichter im Aufgebot. "Wir sind gespannt, welchen Eindruck die Neulinge hinterlassen, und freuen uns auf ihre nächsten Schritte bei uns", sagt Stefan Kuntz.

Linton Maina von Hannover 96 wird nicht zur U 21-Nationalmannschaft reisen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler hat die schwere Unterschenkelprellung, die er kürzlich in einem Vorbereitungsspiel erlitten hatte, noch nicht vollständig auskuriert und konnte bislang nicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für Maina wurde Yannik Keitel vom SC Freiburg nachnominiert, der innerhalb der nächsten Tage zur Mannschaft stoßen wird und sechster neuer Spieler im Kader ist.

[ke]